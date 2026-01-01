影／180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

美國佛州迪士尼樂園園方12月31日表示，一名「印第安納瓊斯」主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石前方，成功擋下這個重約181公斤的道具，但在過程中受傷。

NBC新聞報導，事發地點為迪士尼好萊塢夢工場，遊客當時正準備觀賞「印第安納瓊斯壯觀特技秀」（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）。就在重現電影「法櫃奇兵」經典橋段時，巨大的彈跳圓球脫離原本的軌道，朝觀眾席方向滾去。

廣告 廣告

部分遊客起初似乎將這起突發狀況視為趣味橋段，但短暫的笑聲很快轉為擔憂。就在此時，一名園區員工跑到人群的前方，伸出前臂準備正面承受撞擊，卻仍不敵這顆仿製巨石，被撞倒在地。儘管他成功阻止道具繼續朝觀眾席滾動，但在遭撞擊後一度倒地不起，其他工作人員隨即趕來協助。

NEW: During Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! at Disney’s Hollywood Studios today, a 400-pound boulder prop dislodged from its track. A Cast Member was injured stopping it before it reached the audience. Disney says the Cast Member received immediate care and is recovering. pic.twitter.com/TxbWYV25OX— Scott Gustin (@ScottGustin) 2025年12月31日

根據迪士尼樂園官方部落格說明，該道具球由橡膠製成，重量約181公斤。完整記錄這起驚險瞬間的影片隨後在網路上瘋傳。迪士尼發言人證實事件確實發生，但未進一步說明事故的確切發生時間，或該名員工的傷勢程度。

迪士尼表示：「我們目前專注於支持這位正在復原中的工作人員。安全始終是我們工作的核心，待安全團隊完成對事件的審查後，該表演環節將進行調整。」

【看原文連結】

更多udn報導

科技巨頭領跑！2025全球最賺公司排名 台積擠進前10

寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲嘆｢與貧窮的距離｣

跨年演出到一半突吃香蕉！荒唐畫面曝 美秀集團回應

化身奶油蛋糕！IU白色禮服秀美胸 性感又不失浪漫