影／19歲模特兒掀衣露胸 囂張拍片PO網！當場上銬帶離

美國路易斯安那州立大學美式足球賽場發生一起離譜違規事件，一名年輕女球迷在賽場中掀起衣服，當眾裸露身體，還將畫面PO上社群平台，遭警方上銬帶離現場。

根據《The Spun》報導，美國路易斯安那州立大學19歲新生、兼OnlyFans模特兒阿比蓋兒・盧茲（Abigail Lutz）在一場LSU老虎隊主場賽事中，身穿紫色LSU上衣與黃色迷你裙，在看台上掀起上衣、當眾裸露身體。

阿比蓋兒在球場當眾掀衣。（圖／東森新聞）

警方在位於路易斯安那州巴吞魯日的老虎體育場（Tiger Stadium）內介入處理，並當場替阿比蓋兒上銬，隨後將她帶離看台區域。阿比蓋兒甚至在IG發布了掀上衣、被警方逮捕的影片，影片中還對警員說出「爸爸逮捕我」等言語，在IG寫下「誰能幫我付保釋金？」

報導指出，美國大學體育賽事對觀眾行為有嚴格規範，凡在比賽期間遭到警方拘留或逮捕者，通常都會被列入禁止進場名單，未來是否還能進入LSU主場觀賽，仍有待校方與相關單位後續處理。

