影／19歲男自摔淡定滑手機 釣出一堆同溫層

高雄機車騎士自摔。（圖／東森新聞）





高雄市政府警察局三民第二分局表示，3日18時25分許，三民區大豐二路與大昌二路口發生一起交通事故，一名19歲王姓男子騎乘普通重型機車，沿大豐二路由東向西直行，左轉進入大昌二路時不慎自摔，造成手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙，而當時他淡定躺在地上滑手機的畫面也在網路上瘋傳。

一名網友在Threads發文，「第一次看到車禍後還能淡定躺著滑手機⋯」，表示在高雄路口發現車禍，遭撞者不僅毫不慌亂還淡定地躺著滑手機，而貼文一出，竟釣出本人回覆「這我」，並配上一張與機車「比讚」的合影圖，讓網友紛紛留言表示「齁呦，不可能本人回覆吧，大家行車真的要安全啦」，「原來你躺在地上是在發脆」，更有不少網友分享自己出車禍的時候，躺著看手機的畫面，讓貼文爆紅，引起熱烈討論。

警方獲報到場實施測繪，王男經酒測，並無酒駕情事。至於詳細肇事原因，將由交通大隊進一步分析研判。三民第二分局呼籲，民眾行經路口務必放慢車速，隨時留意周遭車流狀況，注意前方動態，以確保行車安全。

