影／2俄軍巡邏野豬突衝出！誤觸地雷當場爆炸 19秒片瘋傳

2名俄羅斯士兵在烏克蘭設置的地雷區附近巡邏時，一隻突然衝出的野豬誤觸地雷，意外替他們擋下爆炸。（示意圖／翻攝自pexels）





俄烏戰爭持續至今，周邊大大小小的衝突仍不斷。近日一則影片在網路瘋傳，2名俄羅斯士兵在烏克蘭設置的地雷區附近巡邏時，一隻突然衝出的野豬誤觸地雷，意外替他們擋下爆炸，俄軍在事發過後，也趕緊逃離現場。

根據《The Daily Telegraph》報導，有2名俄軍正在巡邏，即將走進烏克蘭軍隊預設的地雷區。烏克蘭軍方還佈設了無人機，準備錄下他們踩中地雷的畫面。

沒想到就在俄軍即將靠近地雷區的前一刻，一隻驚慌失措的豬突然從草叢跑出。牠在前進時疑似被2人嚇到，急忙加速逃竄。未料後蹄竟踩上埋藏在地下的裝置，下一秒地雷猛烈引爆，現場瞬間竄出濃厚的黑煙，景象相當驚險。

廣告 廣告

令人意外的是，這隻豬奇蹟似地活了下來，雖然身上有些傷口，但牠仍保有行動能力，在事發過後已自行離開現場。2名俄軍在得知該處有地雷後，急忙改走其他路線，並加速離開現場。目前尚未得知事件的具體發生地點和時間，但相關影片已在社群平台上瘋傳。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

2025全球軍力排行！美國穩坐第一 台灣名次曝光

影／俄羅斯男高雄賣「我愛台灣」自製國旗！警方出手了

真實版「小鹿亂撞」！ 迷路小鹿闖俄超商「驚慌暴衝」

