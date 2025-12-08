影/2秒喷出！新北板橋定食8「炸開瞬間」曝

新北市板橋區重慶路上的「定食8」跟「爭鮮」，今天（8日）凌晨疑似員工休息室不明原因引爆共用廚房，導致2間同公司同樓層的店通通炸成廢墟，爆炸瞬間的監視器畫面也曝光。

氣爆在短短2秒內恐怖發生。（圖／警方提供，《中天新聞網》製圖）

只見監視器的畫面上方，剛好照到事發經過，只見2樓的店面2秒內突然猛烈爆炸，窗戶跟大量建物碎片如蝗飛射，2秒內炸出，導致外面路口瞬間被碎片、殘骸佈滿，還有人當場被碎片「擊倒」，躺在地上等待救援，畫面怵目驚心。據了解，氣爆樓層總面積約174平方公尺，消防局長陳崇岳表示，經查現場沒有天然氣管線，但在樓梯間發現有4支各20公斤的瓦斯桶，引爆點疑似在員工休息室，但最後一名員工約晚上10點就離開。

從員工離開到爆炸，足足相隔2個小時出現時間差，確切的引爆原因為何，相關單位持續調查中。

氣爆現場的慘狀。（圖／警方提供）

事發現場慘狀。（圖/翻攝「我是板橋人」臉書社團）

氣爆現場的慘狀。（圖／中天新聞）

氣爆現場的慘狀。（圖／新北市消防局提供）

新北消防局長陳崇岳說明狀況 。（圖／新北市消防局提供）

