影》2秒狂跳6次！藍腹鷴「殭屍跳」求偶 超萌畫面曝光
農業部林業及自然保育署嘉義分署推動「社區林業計畫」，委託當地社區野調，透過紅外線自動相機捕捉到麝香貓夜間於森林間覓食的身影，藍腹鷴「振翅」、「追逐」及獨特的「殭屍跳」等求偶行為，而藍腹鷴2秒連續6次跳躍的靈動模樣，直呼堪稱「林間仙子凌波跳！」
農業部林業及自然保育署嘉義分署推動委由嘉義縣番路鄉草山社區發展協會執行林間動物資源野調，今年4、5月連續2個月捕捉到麝香貓、穿山甲、藍腹鷴縱橫林間活動奔躍的生活樣貌，嘉義分署形容有如盡責的「夜班巡守員」。
嘉義分署表示，麝香貓是夜行性哺乳動物，在嘉義阿里山及中低海拔是較常見的野生動物，對棲地的連貫性、食物來源及人為干擾極為敏感，可視為檢視森林生態的重要指標，牠能在特定區域穩定活動，象徵當地生態運作健全，昆蟲、小型動物與植被果實等食物鏈環節均穩定且豐富。
還有，嘉義縣公興社區（土匪山林業園區）也調查記錄到珍貴野生動物物的動態，有藍腹鷴在求偶過程中展現的「振翅」、「追逐」及獨特的「殭屍跳」等求偶行為，印證及社區守護在地生態的努力與成效。
嘉義分署分署長李定忠表示，隨著山區道路開發、遊憩活動增加，以及遊蕩犬貓威脅，麝香貓等野生動物生存風險逐漸升高，除了頻發的「路殺」威脅，民眾隨意棄置廚餘或不當餵食，也可能改變野生動物原始的覓食行為。
呼籲民眾，避免餵食野生動物、妥善處理廚餘與垃圾，行經山區道路減速慢行，夜間活動時降低光害與噪音，共同守護森林夜行動物能在棲地中好好生活，維持自然生態平衡。
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