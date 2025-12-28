影/2網友脆留言「想殺人、到處砍」 宜蘭警火速逮人

12月19日隨機傷人案陰影未散，近期宜蘭縣警方獲報稱，有2名網友竟留言「好想殺人」、「當殺人犯一定到處砍」等語，警方隨即循線找到這2人，訊後依恐嚇公眾罪移送法辦。

宜蘭警方接獲民眾檢舉，同時在網路發現有2名網友留言「好想殺人」引發社會恐慌。（圖／翻攝自Threads）

宜蘭縣警方表示，近日分別接獲民眾檢舉、網路蒐報，發現社群平台Threads有2名網友留言稱「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」、「好想殺人又錯帳了」，疑有恐嚇或預告犯罪意圖，引發其他民眾恐慌。

被捕網友在Threads留言表示「是我當殺人犯一定到處砍」。（圖／翻攝自Threads）

對此，警方認為，這些言論有影響公共秩序及社會安全之虞，於是展開調查，經蒐證分析資料，循線查出2名網友身分，並在12月26日查緝2人到案釐清發文動機，訊後依《刑法》恐嚇公眾罪移請地檢署偵辦。

警方提醒，民眾不可在網路平台發布煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論，相關行為已涉違法，恐影響公共安全與社會秩序。若民眾發現疑似不法或具危險性的網路言論，應即時報案，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。

