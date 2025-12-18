(影) 20分鐘就可打到中國 ! 美防長公開「暗鷹」飛彈 戰力、產能引問號

[Newtalk新聞] 近日，美國國防部長海格塞斯在視察美國本土雷德斯通兵工廠期間，首次對外公開美軍新一代陸基高超音速飛彈系統「暗鷹」（Dark Eagle）的關鍵技術參數。五角大廈將該系統定位為未來因應印太戰場、對抗亞太大國的重要戰略武器，並視其為美軍重塑遠程精準打擊能力的核心拼圖。





海格塞斯表示，「暗鷹」具備超過 5 馬赫的高超音速飛行能力，最大射程約 3,500 公里，理論上可在 20 分鐘內完成從關島對周邊目標的打擊，主要鎖定敵方防空系統、指揮控制節點、雷達與感測器等「時敏目標」。相關表述未作任何外交模糊處理，被外界普遍解讀為直接指向中國。

近日，美國國防部長海格塞斯在視察美國本土雷德斯通兵工廠期間，首次對外公開美軍新一代陸基高超音速飛彈系統「暗鷹」（Dark Eagle）的關鍵技術參數。 圖：翻攝自 X《 ABC News》





外界分析指出，這次高調披露，正值「暗鷹」計畫歷經多次延宕與調整後，美方試圖重新建構對外敘事的重要節點。美國藉此釋放明確戰略訊號：不打算接受在高超音速武器領域落後於競爭對手的現狀，並意圖在區域拒止（A2/AD）格局中重新爭奪第一擊能力的主導權。





在展示簡報中，美軍高層以多個「發射點—目標點」示意圖說明射程覆蓋範圍，包括從關島可及中國、從英國可及莫斯科、以及從中東可及德黑蘭。相關畫面被解讀為多點嚇阻的戰略訊息，而非僅限於印太單一戰區的技術展示。





美軍指出，「暗鷹」可與現有「堤豐」多功能飛彈系統及「海馬斯」多管火箭系統形成互補，填補美軍中遠程快速打擊能力的空白，提升從第一島鏈、第二島鏈延伸至歐亞邊緣地帶的部署彈性。





美國堤豐中導系統發射導彈。(資料照片) 圖 : 翻攝自院長袁週





不過，該系統的實際作戰效能仍引發軍事圈內高度爭議。公開資料顯示，「暗鷹」戰鬥部重量不足 13.6 公斤，與傳統彈道飛彈動輒數百公斤以上的戰鬥部相比明顯偏小。美方主張，高超音速所帶來的巨大動能足以彌補炸藥不足，但多名分析人士指出，這一設計在對付地下掩體、加固堡壘或大型艦艇等硬目標時，毀傷效果恐有限。





此外，產能與穩定性問題亦為外界關注焦點。依美軍既有規劃，「暗鷹」目前月產量約 1 枚，未來目標提升至每月 2 枚、年產約 24 枚。此一規模被普遍認為，難以在高強度衝突中形成實質戰術影響。再加上測試數據有限，系統在複雜實戰環境下的可靠性、抗干擾能力與持續作戰表現，仍存多項未知數。





美國高超音速武器「暗鷹」，射程和部署新細節。 圖:翻攝自X帳號@geogeolite





針對美方宣稱「20分鐘可從關島打擊中國」，外界亦指出，這並非單向壓制。公開資料顯示，中國東風-26 等中遠程飛彈射程約 4,000 公里，被視為具備覆蓋關島方向的能力。在雙方皆擁有遠程打擊手段的情況下，真正影響戰局的關鍵，將是情報預警、目標更新速度、末端突防能力與火力持續性，而非單純的飛行時間。





在預警與防禦層面，中國已建構多層次的衛星、雷達與無人機偵察體系。分析認為，儘管高超音速武器壓縮反應時間，但對於彈頭較小、突防模式相對有限的目標，仍可能透過末端防空系統進行攔截或干擾。





美軍官員則毫不諱言其嚇阻用意。陸軍中將弗朗西斯科．洛薩諾（Francisco Lozano）直言，美國透過在菲律賓與日本部署中程打擊能力，意在對中方形成強烈心理壓力。

