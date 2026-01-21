影/20年最強磁暴！陸「神州北極」迎魔幻極光 百萬人線上看

受20年來最強「地球磁暴」影響，大陸黑龍江漠河昨（20日）凌晨出現絕美極光，罕見紅綠複合光束暈染夜空，引發追光熱潮，官媒《央視》直播有超百萬網友線上同步觀看。

大陸黑龍江漠河20日凌晨出現絕美極光。（圖／新華社）

綜合《新華社》、《人民日報》等陸媒報導，漠河有「神州北極」之稱，是大陸最北、緯度最高的城市，也是境內觀測北極光的最佳地點，每年都有眾多遊客「追光而來」。近兩年來，當地多次出現極光，每每引發熱潮。

有網友20日發佈影片，稱當天凌晨在黑龍江漠河北極村拍攝到2026年以來最強極光，肉眼就能看到，整片夜空仿佛都被絢麗的紅色極光點亮。還有不少外地遊客也看到了此次極光，神奇的體驗讓他們在-35℃嚴寒中直呼「太幸運了」。

影片中，北極村夜空已然亮起，紅綠複合的極光美景在夜空中慢慢舞動，與冰封的中俄界江黑龍江同框。天亮前，極光逐漸變為粉紫色。景象如夢似幻，美不勝收，讓人為這場大自然「雷射大秀」震撼不已。

「神州北極」漠河每年都有眾多遊客「追光而來」。（圖／翻攝極目新聞）

據悉，漠河北極村於20日凌晨3-6時出現紅綠交織的極光，初期如綢緞舞動，天亮前漸變為罕見粉紫色。《央視新聞》發起「追光行動」直播，吸引超百萬網友線上同步觀看；社群媒體湧現「見者好運」話題，極光奇景被賦予新年吉兆寓意。除黑龍江漠河外，包括新疆阿勒泰、內蒙古呼倫貝爾額爾古納濕地也同步出現紅綠複合色極光。

公開資料顯示，極光是太陽帶電粒子進入地球磁場時，與大氣中的原子和分子碰撞並激發，產生光芒。據大陸氣象局國家空間天氣預警監測中心此前消息，北京時間1月19日02時09分左右，太陽在2026年首次出現X級大耀斑。受其影響，20至21日可能出現較強地磁活動。

