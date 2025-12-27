影/20萬賭債談不攏 債主街頭狂追5公里撞爛欠債男車

高雄市湖內區26日下午發生一起驚悚飛車追逐事件，27歲馬姓男子因積欠32歲周姓男子20多萬元賭債，雙方協商債務破裂後，被周男開車緊追不放，在5公里內連續遭撞擊車輛3次，過程中還波及一輛休旅車，所幸未造成人員傷亡。警方獲報後將2人依公共危險罪嫌逮捕，移送偵辦。

撞擊瞬間。（圖／警方提供）

警方指出，26日下午1點30分許接獲報案，有民眾指稱路竹區環球路上，有2輛轎車在街頭追逐，疑似發生行車糾紛。員警趕赴現場時，發現一輛白色休旅車遭到撞擊，但肇事車輛已逃離現場。警方循線在2.8公里外的阿蓮區玄佑街一處空地，找到周男及其車輛，又在約300公尺遠的田裡發現一輛撞成廢鐵的轎車，並在附近尋獲馬姓駕駛。

警方尋獲轎車現場。（圖／警方提供）

警方調查發現，馬男與周男當日相約在樹人醫專旁巷內協商債務，但雙方對於還債方式無法達成共識，談判破裂後，馬男隨即駕駛銀色自小客車離去。周男不滿馬男態度，立刻開著黑色小客車追上，憑藉中大型房車及馬力優勢，在街頭展開長達5公里的飛車追逐。

追逐過程中，周男為了逼停馬男，甚至直接在路上從後方追撞對方車輛。馬男雖想逃離現場，但所駕駛的中小型房車被撞到嚴重變形，在一處路口還被撞到180度迴轉，過程中波及路過的白色休旅車。儘管車輛已經面目全非，馬男仍駕著破爛的銀色小客車繼續逃竄。

男子為討債竟狂追5公里，還當街連撞對方轎車。（圖／警方提供）

雙方從樹人醫專一路追逐到阿蓮區玄佑街，最後在該處發生第3次追撞。馬男的車輛被撞成一團廢鐵後，又勉強行駛200至300公尺，最終失控衝進路邊芒果園，撞斷火龍果樹及芒果樹才停下。馬男自行脫困後步行逃逸，周男的車則靜止於玄佑街一處空地。

警方趕到現場後，陸續將周男、馬男逮捕。警方檢視雙方行車記錄器及沿線路口監視器畫面，認定2人涉嫌公共危險現行犯，依法逮捕並查扣相關證物後，訊後移送偵辦。

