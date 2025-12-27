影／2025十大新住民重大新聞甄選出爐 政策邁向制度治理新階段

▲台灣新住民政策與社會發展迎來重要年度指標，2025 年「十大新住民重大新聞甄選」結果出爐，於今日在國立中興大學人文學院舉行發布會。（記者林明佑攝

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台灣新住民政策與社會發展迎來重要年度指標，2025年「十大新住民重大新聞甄選」結果出爐，於今（27）日在國立中興大學人文學院舉行發布會，評審團自上百則相關報導中，選出最具公共意義與時代代表性的十大新聞，呈現新住民議題已由過往福利與照顧取向，逐步邁向制度治理與社會整合的新階段。

「十大新住民重大新聞甄選」自2017年由尤英夫律師發起，持續以新聞專業回顧新住民重要議題。歷經九年累積，甄選內容已由福利照顧延伸至制度治理、就業環境與文化參與，成為年度公共觀察的重要參考。

▲陽光民族舞團帶來雲南少數民族舞蹈。（記者林明佑攝）

尤英夫指出，今年入選新聞以立法院三讀通過《新住民發展署組織法》、由內政部設立新住民專責機構為首，象徵新住民政策，由分散推動走向制度核心；同時亦涵蓋新住民就業制度改善、歸化與設籍制度放寬、微型保單擴大、新住民在台創業與取得就業金卡長居，以及新二代在教育、文化與產業領域的亮眼表現，顯示新住民已成為台灣社會不可或缺的重要力量。在少子化與高齡化雙重壓力下，新住民不僅是被照顧的族群，更是台灣未來社會與勞動結構的重要支撐。

▲活動發起人尤英夫律師回憶表示，有一次一名越南籍新住民因報警求助，卻遭警方不當回應，甚至被要求「回到自己的國家」，此事一度引發社會譁然。這起事件讓他深刻體認到，新住民議題亟需被更多人看見與重視，因此萌生發起「十大新住民重大新聞」評選的想法，希望透過新聞的力量，引起社會關注與理解。（記者林明佑攝）

活動總策劃，壹元書院創辦人賴慕芬表示，「十大新住民重大新聞甄選」透過年度新聞盤點，建立可被回顧與討論的公共紀錄。每年都先從全年上百則新聞中遴選出40則重大事件，再由9位來自學界、媒體、法律與社會實務領域的評審進行加權評比，選出年度前十名。

▲陽光民族舞團介紹特色美食。（記者林明佑攝）

多位評委也指出，近年政府在新住民權益保障上已有實質進展，包括職訓與就業支持、社會福利制度調整、微型保單擴大及多語資訊服務等措施，逐步回應新住民在生活與勞動現場的實際需求。同時，新住民已成為長照、醫療、基層服務與偏鄉地區的重要人力來源，新住民女性亦逐漸成為家庭與社會的勞動主力。



▲春天女性成長協會理事長阮芳鴛表示，許多姐妹在原鄉可能懷抱夢想，卻因環境限制而無法實現，希望能藉由這樣的舞台，讓她們有機會展現才華、實踐夢想，或勇敢走出去、說出自己的故事，這正是活動最重要的意義。（記者林明佑攝）

不過，評委利亮時也提醒，新住民發展署目前仍為三級機關，制度層級與資源配置仍有進一步提升空間；此外，仍有不少新住民與新二代在各領域默默貢獻，卻未被媒體充分報導，未來新聞界應持續關注，讓更多正向事例被社會看見。

評審團觀察到，在文化與公共能見度方面，新住民與新二代影視、藝術與公共領域的表現明顯提升。今年首度出現新住民金鐘影帝，被視為高度象徵性的事件，不僅顯示文化產業的多元轉變，也讓「台灣人」的定義持續被擴充。評委指出，當新住民不再只是被觀看的對象，而能以專業與創作本身被肯定，社會想像也隨之改變。

春天女性成長協會理事長阮芳鴛表示，新住民走進藝術場館與公共論壇，讓藝術成為跨越語言與文化的媒介。透過創作與分享，新住民將生活經驗與家鄉記憶轉化為公共對話，不僅提升自我表達，也促進社會理解與尊重。

中興大學歷史學系系主任侯嘉星分析，從政策到文化的轉變，反映出台灣社會正重新思考多元族群的治理模式；然而，職場低薪歧視、就醫溝通障礙及婦幼權益風險等問題仍然存在，如何消弭制度落差與社會偏見，仍是未來政策深化的關鍵課題。

中興大學學務長吳政憲表示，面對少子化與高齡化趨勢加劇，台灣勞動力結構正快速轉變，新住民與新二代在教育、產業及公共領域的參與，已逐漸成為社會發展的重要動能。透過學術研究與公共平台的討論，檢視移民相關法規與制度設計，有助於提升社會理解，促進理性對話與政策精進。他並指出，依中興大學歷年統計，目前校內新住民社群成員共172人，歷年新住民及新二代學生人數約585人；113學年度共有33人次獲得新住民相關獎學金，發放總金額達新台幣2萬5,500元，展現校方持續支持多元族群與友善校園的具體作為。

評審團主席趙善意則指出，將「嘉義倒會」等具爭議性的新聞納入名單，並非為了負面標示，而是提醒社會，一個健康的多元社會必須具備自省能力。當新住民已成為台灣生命共同體的一部分，社會在肯定制度突破的同時，也應正視共融過程中的摩擦與風險，從感性的包容，走向理性的法治，才能真正邁向成熟的多元社會。

依內政部相關統計，台灣目前新住民人口約60萬人，若加計其在台出生或成長的子女，新住民家庭總人口數已超過100萬人，約占全國人口近1成。這個族群已深度參與台灣的家庭結構、教育體系、勞動市場與公共生活，不僅是人口結構中不可忽視的一環，也逐漸成為影響台灣社會發展、文化多元與未來勞動力的重要關鍵力量。透過年度十大新住民重大新聞的整理與發布，不僅呈現政策進展，也映照出台灣社會在制度治理、文化認同與公共價值上的轉變，成為觀察台灣未來發展的重要指標。