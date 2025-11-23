影》2025原民樂舞綻放苗栗 全國歌舞精英同台競技

由苗栗縣政府所舉辦的「2025原民樂舞．綻放苗栗」全國樂舞競賽，從22、23日連續2天熱鬧登場，苗栗縣長鍾東錦23日親赴會場觀賞精彩的原民舞蹈競賽。（謝明俊攝）

由苗栗縣政府所舉辦的「2025原民樂舞．綻放苗栗」全國樂舞競賽，從22、23連續2天熱鬧登場，包括來自全國各地的原住民歌唱、舞蹈精英，齊聚新啟用的苗栗縣都會區原住民綜合服務中心競飆舞技。苗栗縣長鍾東錦23日親赴會場觀賞精彩的原民舞蹈競賽，當眾宣布希望明年能提高比賽獎金，把比賽辦成真正的全國大賽，成為苗栗縣原住民重要節慶活動。

苗栗縣政府原民處長盧曉玲表示，為推動原住民族樂舞文化及族語的傳承與創新，苗栗縣政府舉辦「2025原民樂舞綻放苗栗全國樂舞競賽」打造兼具傳統與創新的舞台，讓原住民族音樂、舞蹈與語言在此交織綻放，提供全國熱愛原住民族樂舞的團隊與創作者展演交流的機會，並以行動推廣族語及樂舞文化的延續。

由苗栗縣政府所舉辦的「2025原民樂舞．綻放苗栗」全國樂舞競賽，從22、23日連續2天熱鬧登場，在最新啟用的頭份都會區原住民綜合活動中心登場。（謝明俊攝）

盧曉玲介紹，連續2天的樂舞競賽，共設有「傳統歌謠個人組」、「傳統樂舞團體組」及「原創熱舞團體組」三大組別，除了傳承傳統樂舞文化外，更鼓勵年輕人以創新手法詮釋傳統旋律、舞姿與族語歌謠，開拓原住民族樂舞在現代舞台藝術中的發展空間。

苗栗縣長鍾東錦23日到場欣賞精彩的原民樂舞，他歡迎來自全國各地的優秀團隊，以歌聲、舞步與創意展現文化的生命力，帶來一場充滿熱情與能量的文化盛宴。他希望讓族語與音樂重新被聽見，以族語歌謠為核心，讓每一次唱響，都成為喚醒文化記憶的時刻。

鍾東錦並當眾宣布，希望明年縣府能夠提高獎金，，要讓6個原住民立委都能夠同來現場，更期盼原民會能大幅提高補助金額，讓這個競賽成為真正的全國大賽。

