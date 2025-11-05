影／2025台中國際花毯節 新社花海《飛天小女警》11/8登場

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，今年以全球經典動畫《飛天小女警》為靈感，結合花卉藝術推出主題裝置與限定主題館，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個週休假日，今年以全球經典動畫《飛天小女警》為靈感，結合花卉藝術推出主題裝置與限定主題館，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會。遊客可以看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup）！今年市府打造全國最強大的花卉盛事將於這週六開跑，且今年中台灣農業行銷展售會由台中舉辦，邀請民眾到訪，除了能欣賞花卉藝術，也能一站就享受到中部八縣市的優質農產品。

即將上場的「2025台中國際花毯節」，是全國最強大的花卉盛事，去年參與超過350萬人，今年還能一站享受到中部八縣市的優質農產品，活動長達23天，是最好的親子活動，請市民家人把握活動時間到訪。

觀旅局長陳美秀表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，創作全新主題，並有直徑60公尺、總高18公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀，今年更新創婚紗攝影申請入園取景，期望讓新人留下永恆美麗的回憶；同時結合山城觀光產業合作，推出六大特色遊程、集結50家山城民宿合作等；並與在地幼兒園、在地居民及樂齡團體落實「在地共創、樂齡長照、綠色照顧、社區美化」合作植栽、傳統工藝創作，擴大共創範圍。

今年花毯節更與在地合作開發商品，結合馬告、黑白木耳、香菇、柿子、茶葉、柑橘等在地農產業，同時舉辦2025中台灣農業行銷展售會，邀集苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、新竹市、新竹縣及嘉義市共同策展，以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」爲核心理念，主視覺結合各縣市特色農畜產品，搭配中台灣區域地圖，彰顯中台灣縣市間合作精神，讓民眾更加認識中部農產業。

觀旅局表示，台中國際花毯節位居全國花卉活動領導品牌，獲獎無數，分別在109、112、113年榮獲美國繆思設計獎「鉑金獎」，112年獲得交通部觀光署「觀光亮點獎-最佳國旅潛力獎」及「台灣觀光100亮點」，113年10月獲頒「2024全球百大目的地故事獎」（2024 Green Destinations Top 100 Stories），今年市府突破以往，推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會，邀請民眾共襄盛舉。