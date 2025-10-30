影／2025台灣米倉田中馬拉松 選手之夜「520心田中音樂節」11/8開唱

▲2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日登場，選手之夜「520心田中音樂節」將於11／8晚上在景崧文化教育園區率先開唱。（圖／主辦單位提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日登場，今年以「任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱 × 全球首例路跑社會效益認證」為主軸，再度以熱情、感動與創新精神，讓這場來自彰化小鎮的賽事躍上國際舞台。今日賽前記者會公布「520心田中音樂節」卡司陣容，睽違14年回鄉的田中之子、亞洲天王任賢齊將率宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩、Pallas帕拉斯等人氣歌手接力開唱，齊哥好友九孔更將擔任主持人，掀起音樂與運動交織的嘉年華熱潮。

廣告 廣告

彰化縣政府表示，繼台灣設計展成功展現百種「設計力」後，田中馬拉松則以「永續力」獲得國際肯定。今年榮獲國際社會價值組織 SVI（Social Value International）核發的全球首份「以馬拉松為主題」之社會投資報酬率（SROI）國際認證，意味地方賽事不僅創造觀光與運動效益，更能量化其社會影響力，成為全球永續運動的指標。

▲2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日登場，選手之夜「520心田中音樂節」將於11／8晚上在景崧文化教育園區率先開唱。（圖／主辦單位提供）

「田中馬不只是馬拉松，更是跑進人心的溫暖旅程。」賽事「蛋白能量宣傳大使」雷理莎笑說，雖然今年無法下場參賽，但仍要以大使身分為跑者加油，並分享自己愛吃的「蛋白能量」麵包，替全馬勇士補足能量。

▲2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日登場，選手之夜「520心田中音樂節」將於11／8晚上在景崧文化教育園區率先開唱。（圖／主辦單位提供）

大會總幹事鄭宗政指出，田中馬今年第四度啟動賽事碳盤查，全面落實碳足跡管理，展現「運動淨零、生活轉型」的永續承諾。包括富邦金控Run For Green™計畫、泰山食品、允強實業、HillFoot以及亞細亞國際紙業等夥伴共同響應，打造低碳、無塑、在地共好的賽事環境。

富邦金控自2020年起與田中馬合作，今年除續推「全民線上跑」，更動員150位志工投入現場服務，展現企業對運動永續的實踐。泰山食品則為慶祝75周年，特別設立「泰山補給站」，提供綠豆湯與仙草茶為跑者消暑，並發起「為愛起跑 好事花生」公益活動，每跑滿75公里即捐花生仁湯給華山基金會，讓愛心隨腳步蔓延。

此外，田中馬也積極拓展國際交流，與日本長野縣信濃鐵道「田中站」續締姊妹情誼，賽道上設有「日式補給站」，並邀日本跑團「田中先生小姐」跨海參與，還與東伊豆馬拉松、長野縣馬拉松互派選手，深化兩地運動文化交流。

從跨國交流到小鎮共好共創，從碳盤查到社會影響力，田中馬以「運動×觀光×永續」三軸併進的理念，持續打造屬於台灣的國際賽事典範。2025台灣米倉田中馬拉松，不僅跑出了永續與感動，更跑出了一場讓世界看見台灣、體驗田中精神的馬拉松。