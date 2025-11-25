影／2025國家MRT搜救犬救援能力認證 強化我國搜救能量

▲2025國家MRT搜救犬救援能力認證，強化我國搜救能量。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】蕭美琴副總統今（25）日上午前往南投縣出席「2025國家MRT搜救犬救援能力認證開幕典禮」，肯定所有領犬員與「汪汪隊」是國家的堅定力量，也是人民安心的依靠。並強調，搜救犬在人命救援上扮演無可取代的角色，是臺灣提升防災韌性的重要支柱，政府也將持續強化照護制度與科技裝備，打造最堅實的人犬救援團隊。

副總統致詞時表示，首先預祝所有搜救犬和領犬員組成的汪汪隊，順利完成救援能力認證，相信每位生力軍的誕生，都代表臺灣的防災應變能力向前邁進，並感謝搜救人員長期站在第一線，在最險峻的現場用專業及勇氣守護大家的安全；而陪在身邊的搜救犬，憑藉著敏銳的天性、嗅覺以及對人類的信任，成為最可靠、最有默契的戰友，這樣的夥伴關係是世界上非常珍貴的連結。

今年政府與保險業者提出執行犬專屬保單，同時也修訂「政府部門執行犬照護管理規則」，讓執行犬以及訓練犬能夠進入更多公共場所，也期盼在執行任務之外，能夠獲得更完善也更符合國際水準的照顧。搜救犬的角色不只是專業的一環，更是臺灣整體防災韌性的重要支柱；面對地震、風災，甚至是人為災難，能在最短時間深入危險區域搜尋受困者，爭取寶貴時間，補足科技難以觸及之處，在關鍵時刻成為更強的力量守護生命。

稍早參觀訓練中心了解多項科技輔助救災的新裝備，國家一定會全力支持提升專業設備，讓科技、前線的專業英雄與忠實的搜救犬夥伴三方結合，構成最堅實的守護團隊，更深刻理解臺灣面對地震、颱風等災害時所承受的辛苦與壓力，當災害發生時，時間就是生命。尤其在幾次地震現場，搜救犬在狹窄、黑暗、危險的環境中勇敢前進，帶來寶貴希望，讓搜救人員能更快找到生還者。

臺灣的訓練中心將持續增添裝備、提升訓練品質，強化國內救援能力，相信臺灣優質且專業的救災能量，除了在國內扮演守護家園的重要角色，同時也能為世界做出最即時、最人道的貢獻。並再次向所有領犬員、教官、志工與「汪汪隊」夥伴表達最深的感謝與敬意，肯定大家是國家最堅定的力量，也是人民最安心的依靠。

副總統也特別向出席的國際夥伴們表達歡迎之意，並感謝大家長期支持臺灣拓展國際參與機會，臺灣人民慷慨善良，致力成為一股良善的力量，儘管地緣政治因素限制臺灣的國際參與，但臺灣從未停止努力向全世界展現慈悲、提供協助與維護人道價值。

內政部吳堂安次長表示， 此次認證有臺灣18組及日本2組等20組搜救犬隊伍參與，在活動中共同競技與觀摩交流，在在展現臺灣在搜救犬領域的專業基礎，及亞洲區域的領導地位。

認證考核項目包括：領犬員之搜尋計畫擬定與現場戰術運用、36小時連續搜救任務（涵蓋日夜交替情境）、5種災害場景模擬（如倒塌建築、土石流、山崩等）、搜救犬急救與現場救護演練等。搜救犬不只是救災的夥伴，更是人與生命間最真摯的連結。

內政部將持續強化搜救犬培育體系，推動領犬員專業發展，並引進AI定位、行為辨識與災害模擬科技，建立更科學化、系統化的搜救訓練模式，同時將持續推動與日本、德國及其他國家搜救單位的交流與聯訓，深化國際人道救援合作。