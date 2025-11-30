影／2025好好拾光節 公私協力做好資源回收

▲社團法人台灣好回收好生活協會於今日上午11時至下午3時於彰化市延平公園舉辦2025好好拾光節活動。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】社團法人台灣好回收好生活協會於今(30)日上午11時至下午3時於彰化市延平公園舉辦2025好好拾光節活動，彰化縣長王惠美、環境部資源循環署署長賴瑩瑩、台灣好回收好生活協會榮譽理事長吳佩珊、大豐環保科技股份有限公司董事長林盟洲董事長等人與會，王惠美表示，感謝台灣好回收好生活協會的用心，讓這個活動得以順利從彰化出發，建立地方永續典範。資源回收永續發展是個重要的議題，在城市裡有一群人穿梭在街巷之間，默默地分類回收物、減少垃圾量，協助城市的資源循環，是被稱為「回收個體業者」的夥伴，這些夥伴讓回收物重新找到價值，也為社會創造了看不見的綠色效益。

王惠美表示，首先要感謝大豐環保林盟洲董事長賢伉儷，長期對資源回收工作所付出的用心與努力，董事長夫婦兩人都是彰化人，這次特別將原本在園區內的活動擴大到公共場域，讓更多民眾了解永續發展的重要性，特別要向默默付出的環保英雄們致敬，他們對彰化的市容環境提供了極大的幫助與貢獻，大豐環保也希望藉由這樣的努力，能夠洗刷過去社會對「拾荒者」的污名，讓他們蛻變成為大家心目中真正的環保英雄，透過今天所提供的各種服務，來關懷第一線的拾荒者，也就是第一線環保英雄，同時也讓更多的鄉親，能夠更加了解並關注永續環境的議題，也要特別感謝署長，在假日時還能特別撥冗前來關心指導，這展現了中央對地方的重視，只要中央、地方集結民間力量，同心協力，彰化的環境一定會持續進步，變得越來越好。

台灣好回收好生活協會榮譽理事長吳佩珊表示，他的想法就是想要邀請更多的夥伴，尤其是回收的夥伴，希望他們在做 回收時有得到回饋，得到關心 。

環境部資源循環署署長張瑩瑩表示，他想彰化縣在資源回收部分去年開始就是各縣市的典範，從實施垃圾分類的破袋檢查，現在的回收量已經大為增加、進焚化爐的垃圾也大為減少。除了環保局外，第一線拾荒者的回收量站全國的百分之八，因為他們年紀較大，過去可能沒被關注，很高興與台灣好回收好生活協會和企業合作， 一起來關懷他們，同時也提供跟一些回收服務。他想從彰化縣政府、環保局、協會及大豐環保的合作，可以做為其他縣市的典範，關懷資源回收的夥伴。

環保局指出，本縣自113年7月1日起推動加強垃圾減量政策，在實施屆滿一年後，全縣垃圾量亦較前(112)年同期減少了4萬1,316公噸，相當於全縣2個月的垃圾量，減幅達16%，隨之而來的，廚餘回收量增加6,820公噸，增幅48%，資源回收量增加6,323公噸，增幅19%，且減量使焚化廠處理餘裕量增加。在推行垃圾減量政策過程中，不論是清潔隊或是回收個體業者，甚至是在場的回收處理業者，都是彰化推動永續回收的重要夥伴，本縣能有如此的成果，離不開這些夥伴的辛苦的付出。

環保局表示，今天大家聚集在這裡，希望能透過跨單位的合作，協助回收個體業者改善工作環境，獲得必要的社會福利與醫療資源，讓他們能在更安心的環境下工作，並且得到應有的尊重與支持。再次感謝與會的各位貴賓與夥伴，願意投入這項有意義的工作，相信在大家的攜手合作下，彰化一定能成為資源回收永續循環的美好城市!