影／2025好好拾光節 公私協力做好資源回收
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】社團法人台灣好回收好生活協會於今(30)日上午11時至下午3時於彰化市延平公園舉辦2025好好拾光節活動，彰化縣長王惠美、環境部資源循環署署長賴瑩瑩、台灣好回收好生活協會榮譽理事長吳佩珊、大豐環保科技股份有限公司董事長林盟洲董事長等人與會，王惠美表示，感謝台灣好回收好生活協會的用心，讓這個活動得以順利從彰化出發，建立地方永續典範。資源回收永續發展是個重要的議題，在城市裡有一群人穿梭在街巷之間，默默地分類回收物、減少垃圾量，協助城市的資源循環，是被稱為「回收個體業者」的夥伴，這些夥伴讓回收物重新找到價值，也為社會創造了看不見的綠色效益。
王惠美表示，首先要感謝大豐環保林盟洲董事長賢伉儷，長期對資源回收工作所付出的用心與努力，董事長夫婦兩人都是彰化人，這次特別將原本在園區內的活動擴大到公共場域，讓更多民眾了解永續發展的重要性，特別要向默默付出的環保英雄們致敬，他們對彰化的市容環境提供了極大的幫助與貢獻，大豐環保也希望藉由這樣的努力，能夠洗刷過去社會對「拾荒者」的污名，讓他們蛻變成為大家心目中真正的環保英雄，透過今天所提供的各種服務，來關懷第一線的拾荒者，也就是第一線環保英雄，同時也讓更多的鄉親，能夠更加了解並關注永續環境的議題，也要特別感謝署長，在假日時還能特別撥冗前來關心指導，這展現了中央對地方的重視，只要中央、地方集結民間力量，同心協力，彰化的環境一定會持續進步，變得越來越好。
▲彰化縣長王惠美表示，感謝台灣好回收好生活協會的用心，讓這個活動得以順利從彰化出發，建立地方永續典範。（圖／彰化縣政府提供）
台灣好回收好生活協會榮譽理事長吳佩珊表示，他的想法就是想要邀請更多的夥伴，尤其是回收的夥伴，希望他們在做 回收時有得到回饋，得到關心 。
環境部資源循環署署長張瑩瑩表示，他想彰化縣在資源回收部分去年開始就是各縣市的典範，從實施垃圾分類的破袋檢查，現在的回收量已經大為增加、進焚化爐的垃圾也大為減少。除了環保局外，第一線拾荒者的回收量站全國的百分之八，因為他們年紀較大，過去可能沒被關注，很高興與台灣好回收好生活協會和企業合作， 一起來關懷他們，同時也提供跟一些回收服務。他想從彰化縣政府、環保局、協會及大豐環保的合作，可以做為其他縣市的典範，關懷資源回收的夥伴。
環保局指出，本縣自113年7月1日起推動加強垃圾減量政策，在實施屆滿一年後，全縣垃圾量亦較前(112)年同期減少了4萬1,316公噸，相當於全縣2個月的垃圾量，減幅達16%，隨之而來的，廚餘回收量增加6,820公噸，增幅48%，資源回收量增加6,323公噸，增幅19%，且減量使焚化廠處理餘裕量增加。在推行垃圾減量政策過程中，不論是清潔隊或是回收個體業者，甚至是在場的回收處理業者，都是彰化推動永續回收的重要夥伴，本縣能有如此的成果，離不開這些夥伴的辛苦的付出。
環保局表示，今天大家聚集在這裡，希望能透過跨單位的合作，協助回收個體業者改善工作環境，獲得必要的社會福利與醫療資源，讓他們能在更安心的環境下工作，並且得到應有的尊重與支持。再次感謝與會的各位貴賓與夥伴，願意投入這項有意義的工作，相信在大家的攜手合作下，彰化一定能成為資源回收永續循環的美好城市!
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 17 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 5 小時前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 23 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 19 小時前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 22 小時前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 17 小時前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《經濟》核電逆轉?經部:核二、三廠「具再運轉可行性」台電明年送計畫
【時報-台北電】經濟部表示，已於昨（27）日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。 經濟部指出，兩廠的再運轉計畫預計在明年3月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5-2年，而因核二廠之反應爐內已使用之核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。 經濟部強調，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估，針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。 經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。 核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期時報資訊 ・ 1 天前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 18 小時前
天琴颱風生成TD31恐接續生成！週末天氣預報先看
文 編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。景點+ ・ 1 天前
基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌
基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
氣象署：今天日夜溫差大 白天高溫來到28度
氣象署表示，今（30）日水氣稍微增多，雲量增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。今年第27號颱風「天琴」，未來持續在南沙島附近海面，緩慢的移中廣新聞網 ・ 2 小時前
空污微量擴散記得戴口罩！全台氣溫「這天」回暖 高溫上探28度
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導中央氣象署指出，受東北季風影響，今（28）日全台早晚氣溫偏低，各地清晨低溫多落在17至18度，北部與東半部白天高溫僅有19至2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/29) 東北季風逐漸減弱，週末回暖，各地多雲到晴，留意日夜溫差大
明天天氣如何？ 週末假期(29-30日)北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會，最快可能要等到週日(30日)晚間以後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多起來，因此週末這兩天可說是相當適合出遊的天氣型態，可以好好把握。雲量明顯減少、陽光露臉之後，各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26-28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28-30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13-15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大，早出晚歸要多加留意。 下週一(1日)台灣附近仍是比較偏東風的環境，中高層有雲系自西邊移入，因此各地雲量較多，東半部地區以及各地山區有些零星降雨的機會，不過真正有比較明顯的天氣變化要等到下週二(2日)北邊下一波東北季風再度增強南下，配合中高層雲系通過，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態，這波東北季風可能要一直影響到下週四(4日)，要等到下週五(5日)才會趨緩。短時間內來看，一直到12月上旬影響台灣的冷空氣似乎都還是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣要南下的預報。 至於目前在南海的天琴颱風未來預估仍將緩慢向越南沿海靠近，但是速度非常慢，加上大氣環境條件不佳，強度將逐漸減弱，可能在侵襲越南沿岸之前就會逐漸減弱消散。到了下週則是在菲律賓以東可能會有另外的熱帶擾動發展，並且再度趨向菲律賓附近，即使已經要進入12月，但是南邊的熱帶擾動仍然有繼續活躍的情況，對台灣來說已經不太可能構成威脅，不過是否又會有機會帶來雲量以及水氣仍是值得持續觀察。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
白天回溫到28度！ 下週二再降溫、北台灣轉濕涼
氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著...CTWANT ・ 1 天前
冷空氣逼近！12/3起全台明顯降溫 中部以北下探14度 先濕冷後乾冷
[Newtalk新聞] 中央氣象署最新月長期預報指出，台灣將在12月3日至6日期間受一波明顯冷空氣影響，氣溫將逐日下滑，天氣型態將從濕冷逐漸轉為乾冷，預估中部以北及宜蘭的空曠地區，低溫會落在14至17度之間；南部、花東與澎湖沿海空曠地區低溫約16至19度；金門預測13至14度，馬祖更低至11至13度。氣象粉專「林老師氣象站」提醒，這波降溫範圍廣、時間長，民眾務必留意穿著保暖。 今日（30日）水氣略增，北台與東半部天氣較不穩定，包括基隆北海岸、東部地區與恆春半島都有局部短暫雨，其他地區也可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具。白天高溫仍有24至28度，但清晨輻射冷卻明顯，新竹至嘉義低溫僅13至16度，內陸與近山區可能更低，其他地區約16至20度，日夜溫差相當大；離島方面，澎湖多雲短暫雨，氣溫20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴到多雲，14至20度。 氣象署表示，明天至週二白天將有中層雲系通過，明天水氣偏多，北海岸、東半部與恆春半島有局部短暫雨，中部以北及南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲天氣。明晚起至週二白天，水氣略減，桃園以北及宜蘭仍有局部降雨，花東與中南部山區亦有零星雨，其新頭殼 ・ 5 小時前
基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到
生活中心／陳崇翰 陳妍霖 胡崇恩 基隆報導打開水龍頭，流出來的水，竟然有濃濃的汽油味！基隆市的信義區、安樂區和七堵，從27日開始，有不少住戶發現家中的自來水，有汽油味，甚至還有人喝水被嗆到，洗衣服也殘留油臭味，引發民怨，自來水公司一查，應該是基隆河被油汙汙染，已經緊急停抽基隆河的水，並循線追查，兇手是誰。「現在密閉空間就很明顯！」打開水龍頭，水嘩啦嘩啦流，但，怎麼好臭啊~基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 （圖／民視新聞）住戶蘇先生指出，「從(27日)中午開始，我媽是先漱口之後，發現汽油味卡在喉嚨，吐不出來，就像我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點，今天味道還是在，洗過衣服之後，聞手上就有味道在，味道散不掉」。另一名住戶徐先生也說，「聞起來有油味，我們有流一些掉，留一桶在那邊，水是清清 只是有油味，水沒有濁濁，不知道就喝下去了啊。基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區等地區，從27日開始，陸續傳出，有不少住家的自來水有汽油味，自來水公司獲報後，一查發現，原來抽水站被油汙汙染。自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，「我們的同仁發現在基隆河的八堵抽水站，發現有油污的狀況，那我們馬上就停止抽水，馬上就是我們把那個水改用新山水庫的水，主要是我們在6點半之前，那可能有部分的水已經進入管網，那可能是比較少量的水，那目前有陸續的這個用戶有''進線''，那我們有派人去到那個用戶的家裡，然後還有那附近的這個管網裡面，我們利用消防栓都把水都把它排掉，那盡量把那些已經進到管網的水，我們盡量就把它處理掉這樣子」。基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 （圖／民視新聞）基隆信義區信綠里長吳銘達表示，「那事情就比較大條，因為我家是經過水塔，我又經過濾水器所以沒什麼感覺，他們直接用戶的話感覺非常多，我個人認為自來水公司是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，所以最起碼要做個檢驗嘛」。雖然自來水公司緊急停抽基隆河的水，改抽新山水庫，但事隔一天，水中還是有味道，有民眾喝水被油味嗆到，洗衣服也殘留油味，引發地方居民抱怨連連，直呼「還是有油味！」基隆信義區信綠里長吳銘達也說，「有味道，味道還是很重」。基隆市環保局獲報後，已經在基隆河設置攔油索，要沿線追查，到底誰是兇手。原文出處：基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 更多民視新聞報導台式早餐！黃仁勳一早赴大安區豆漿店 點了蛋餅跟「這些餐點」香港惡火近百死！ 住戶嘆「因長期裝修不知失火」：管理員逐戶敲門救命水龍頭打開有「汽油味」！基隆民眾直呼不敢喝 台水曝原因民視影音 ・ 1 天前