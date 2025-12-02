影／2025彰化歲末演唱會超派卡司 12/20彰化縣立體育場閃耀開唱
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接2026年，彰化縣政府將於12月20日在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，今（2）日舉行宣傳記者會，縣長王惠美表示，為了與鄉親一同迎接新年，縣府今年特別邀請9組深受老、中、青三代喜愛的實力歌手輪番開唱，壓軸邀請情歌王子李聖傑，其他演出者還包括糜先生、小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友、人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，演唱會現場也有美食市集，並以480秒絢爛煙火壓軸登場，陪伴鄉親用音樂點燃歲末熱情，一同歡喜迎接嶄新的2026年。
王惠美表示，晚會當天只要憑11、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽125機車2台、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等超級好禮，讓大家看得開心、吃得盡興，還有機會抱回大獎！
▲2026彰化月影燈季將於12月27日點燈，一直展出至明(115)年3月1日為期65天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。（記者林明佑攝）
王惠美指出，除了聆聽好歌，也希望邀請全國民眾趁著歲末安排兩天一夜的彰化小旅行。彰化有許多充滿特色的景點，包括充滿懷舊感的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，小朋友最喜愛可以盡情放電的「八卦山親子探索區」及「天空遊戲場」。還有來到彰化必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食，必定不虛此行。
▲來到彰化必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食，必定不虛此行。（記者林明佑攝）
王惠美強調， 12月不僅有歲末演唱會， 12月14日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午4時開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。還有大家期待的「2026彰化月影燈季」，將於12月27日點燈，一直展出至明(115)年3月1日為期65天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。
王惠美指出，本次燈季特別與彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，絕對精彩。縣府用心策劃活動，與大家一起迎接馬年的到來，歡迎全國鄉親安排假期，暢遊美好彰化。
