影／2025彰化縣媽祖祈福文化節11/21-23登場 13尊媽祖齊聚社頭枋橋頭天門宮
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節今(7)日上午於社頭枋橋頭天門宮舉行活動宣傳記者會，縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內12間宮廟代表出席，宣告活動即將展開。王惠美表示，一年一度的宗教盛事媽祖祈福文化節，今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，活動時間自11月21至23日，一連3天共13尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，一次就能向13尊媽祖祈願國泰民安、護佑地方平安。
王惠美表示，今年活動有四大亮點，第一適逢枋橋頭天門宮建宮270週年，結合媽祖祈福文化節舉辦文物特展，這裡展出的泥塑千里眼及順風耳手拿元寶，相當少見，適合做為學校戶外教學的地點。第二為規劃13間宮廟平安符集章活動，可用手機數位集章或索取紙本集章，集滿5枚即可在枋橋頭天門宮兌換紀念禮。第三活動期間先後安排明華園戲劇總團的歌仔戲演出、即將成真火舞團的國際表演以及媽祖祈福晚會邀請歌星演唱與摸彩，活動精彩。第四是祈福走透透-大型桌遊一起玩，骰子6面為愛情、健康、學業、事業、財富、友情，前進各宮廟，優勝者可獲得限量媽祖文創品。
▲彰化縣長王惠美表示，今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，活動時間自11月21至23日，一連3天共13尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，一次就能向13尊媽祖祈願國泰民安、護佑地方平安。（記者林明佑翻攝）
王惠美指出，感謝枋橋頭天門宮及12間宮廟齊心努力，將媽祖宗教信仰與在地產業進行串聯，讓民眾感受媽祖文化的同時，也能了解豐富的在地特色。感謝議長謝典霖及所有議員的支持，還有地方公所、代表會與各單位的鼎力相助，媽祖祈福文化節越來越精彩，歡迎大家共襄盛舉。另外「彰化GO購」只要消費滿500元即可上傳發票抽大獎，為響應普發現金1萬元特別延長到今年12月31日，再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，媽祖文化節這三天在社頭消費滿額即多贈一組抽獎序號，歡迎大家拜媽祖、求平安，把錢花在彰化抽大獎，一起帶動地方經濟。
▲媽祖文物館揭牌。（記者林明佑翻攝）
社頭鄉長蕭浚二表示，感謝王縣長縣府團隊規畫媽祖祈福文化節，也恭喜枋橋頭天門宮，讓社頭更加熱鬧。媽祖祈福文化節展現媽祖慈悲為懷、樂善好施的精神，不僅弘揚在地文化，也推動產業發展，讓鄉親了解社頭的魅力。
枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝王縣長支持，期盼這次媽祖祈福文化節帶動地方產業、整合各方資源，提升宮廟知名度，縣府精心規畫許多活動，請民眾拭目以待。
彰化縣文化局表示，活動期間除了可以一次拜13尊媽祖，獲得加倍神力庇佑，還有媽祖聯合繞境、博聖杯即時抽抽樂、稜轎腳擲筊求好運、公益串聯愛綿延、產業市集等精彩活動，歡迎大家蒞臨彰化體驗精采的宗教文化及無限魅力。
11月21日(五)上午10時，社頭枋橋頭天門宮將集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、王功福海宮、芳苑普天宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮共13間宮廟辦理駐蹕典禮，會香合爐。晚上7時在社頭鄉果菜市場安排獲得「亞洲最傑出藝人獎」歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》，精彩可期。
11月22日(六)上午9時，13間宮廟媽祖車行繞境社頭街區，將帶來熱鬧氣氛，各式陣頭媽祖鑾轎，繞境社頭鄉街區，賜福全境、生意興隆、闔家安康。晚上7時由走遍30多個國家、享譽國際的「即將成真火舞團」帶來國際級火舞表演，展現光影與力量的視覺饗宴。
11月23日(日)下午4時辦理聯合祈福典禮，感謝13間宮廟媽祖並擲筊產生明年爐主宮廟，晚上7時安排「媽祖祈福晚會」，邀請知名歌星演唱，同時舉辦摸彩活動，獎品有55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機、烤箱、吸塵器、電鍋、氣炸鍋、咖啡機、體重體脂器、媽祖福袋等。
枋橋頭天門宮創建於西元1755年，距今已有270年歷史。相傳施琅之侄施世榜奉媽祖像於鹿港天后宮，後有鹿港黃姓商人遷居枋橋頭，分香建廟，成為天門宮前身。清乾隆年間漳泉械鬥頻仍，地方八庄頭與七十二聚落組成「七十二聯庄」，共同迎請媽祖香火庇佑鄉里。天門宮為聯庄共同信仰中心，最大特色是廟內供奉八庄頭各自雕塑之媽祖神像，象徵團結護庄的信仰精神。清嘉慶三年（1798年）擴建時所留「海國安瀾」匾額，見證漫長歷史的演變。
