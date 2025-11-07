影／2025彰化縣媽祖祈福文化節11/21-23登場 13尊媽祖齊聚社頭枋橋頭天門宮

▲2025彰化縣媽祖祈福文化節今日上午於社頭枋橋頭天門宮舉行活動宣傳記者會，縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內12間宮廟代表出席，宣告活動即將展開。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節今(7)日上午於社頭枋橋頭天門宮舉行活動宣傳記者會，縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內12間宮廟代表出席，宣告活動即將展開。王惠美表示，一年一度的宗教盛事媽祖祈福文化節，今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，活動時間自11月21至23日，一連3天共13尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，一次就能向13尊媽祖祈願國泰民安、護佑地方平安。

王惠美表示，今年活動有四大亮點，第一適逢枋橋頭天門宮建宮270週年，結合媽祖祈福文化節舉辦文物特展，這裡展出的泥塑千里眼及順風耳手拿元寶，相當少見，適合做為學校戶外教學的地點。第二為規劃13間宮廟平安符集章活動，可用手機數位集章或索取紙本集章，集滿5枚即可在枋橋頭天門宮兌換紀念禮。第三活動期間先後安排明華園戲劇總團的歌仔戲演出、即將成真火舞團的國際表演以及媽祖祈福晚會邀請歌星演唱與摸彩，活動精彩。第四是祈福走透透-大型桌遊一起玩，骰子6面為愛情、健康、學業、事業、財富、友情，前進各宮廟，優勝者可獲得限量媽祖文創品。

▲彰化縣長王惠美表示，今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，活動時間自11月21至23日，一連3天共13尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，一次就能向13尊媽祖祈願國泰民安、護佑地方平安。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，感謝枋橋頭天門宮及12間宮廟齊心努力，將媽祖宗教信仰與在地產業進行串聯，讓民眾感受媽祖文化的同時，也能了解豐富的在地特色。感謝議長謝典霖及所有議員的支持，還有地方公所、代表會與各單位的鼎力相助，媽祖祈福文化節越來越精彩，歡迎大家共襄盛舉。另外「彰化GO購」只要消費滿500元即可上傳發票抽大獎，為響應普發現金1萬元特別延長到今年12月31日，再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，媽祖文化節這三天在社頭消費滿額即多贈一組抽獎序號，歡迎大家拜媽祖、求平安，把錢花在彰化抽大獎，一起帶動地方經濟。

▲媽祖文物館揭牌。（記者林明佑翻攝）

社頭鄉長蕭浚二表示，感謝王縣長縣府團隊規畫媽祖祈福文化節，也恭喜枋橋頭天門宮，讓社頭更加熱鬧。媽祖祈福文化節展現媽祖慈悲為懷、樂善好施的精神，不僅弘揚在地文化，也推動產業發展，讓鄉親了解社頭的魅力。

枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝王縣長支持，期盼這次媽祖祈福文化節帶動地方產業、整合各方資源，提升宮廟知名度，縣府精心規畫許多活動，請民眾拭目以待。

彰化縣文化局表示，活動期間除了可以一次拜13尊媽祖，獲得加倍神力庇佑，還有媽祖聯合繞境、博聖杯即時抽抽樂、稜轎腳擲筊求好運、公益串聯愛綿延、產業市集等精彩活動，歡迎大家蒞臨彰化體驗精采的宗教文化及無限魅力。

11月21日(五)上午10時，社頭枋橋頭天門宮將集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、王功福海宮、芳苑普天宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮共13間宮廟辦理駐蹕典禮，會香合爐。晚上7時在社頭鄉果菜市場安排獲得「亞洲最傑出藝人獎」歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》，精彩可期。

11月22日(六)上午9時，13間宮廟媽祖車行繞境社頭街區，將帶來熱鬧氣氛，各式陣頭媽祖鑾轎，繞境社頭鄉街區，賜福全境、生意興隆、闔家安康。晚上7時由走遍30多個國家、享譽國際的「即將成真火舞團」帶來國際級火舞表演，展現光影與力量的視覺饗宴。

11月23日(日)下午4時辦理聯合祈福典禮，感謝13間宮廟媽祖並擲筊產生明年爐主宮廟，晚上7時安排「媽祖祈福晚會」，邀請知名歌星演唱，同時舉辦摸彩活動，獎品有55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機、烤箱、吸塵器、電鍋、氣炸鍋、咖啡機、體重體脂器、媽祖福袋等。

枋橋頭天門宮創建於西元1755年，距今已有270年歷史。相傳施琅之侄施世榜奉媽祖像於鹿港天后宮，後有鹿港黃姓商人遷居枋橋頭，分香建廟，成為天門宮前身。清乾隆年間漳泉械鬥頻仍，地方八庄頭與七十二聚落組成「七十二聯庄」，共同迎請媽祖香火庇佑鄉里。天門宮為聯庄共同信仰中心，最大特色是廟內供奉八庄頭各自雕塑之媽祖神像，象徵團結護庄的信仰精神。清嘉慶三年（1798年）擴建時所留「海國安瀾」匾額，見證漫長歷史的演變。