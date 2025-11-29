影／2025彰化縣聯合婚禮登場 42對新人成美文化園區喜結良緣

▲2025彰化縣聯合婚禮活動以中式婚禮為主題，今(29)日在永靖鄉成美文化園盛大舉行，彰化縣長王惠美為42對新人證婚，在所有貴賓及親友的見證下，為新人的愛情獻上祝福。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣聯合婚禮活動以中式婚禮為主題，今(29)日在永靖鄉成美文化園盛大舉行，彰化縣長王惠美為42對新人證婚，在所有貴賓及親友的見證下，為新人的愛情獻上祝福，在這個大喜的日子，祝福所有才子佳人，雙雙對對、萬年富貴、早生貴子，永浴愛河、百年好合，縣府也推出許多政策希望讓彰化年輕朋友，安心生、放心養，幸福滿滿。

王惠美表示，縣府推出政策，支持年輕朋友安心成家，提供婚後、孕前健康補助，幫助準爸爸媽媽規劃美滿家庭，還有感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，未來也提案預算如通過，明年生小孩將補助第一胎3萬元，第二胎5萬元，第三胎8萬元，鼓勵踴躍生育，還有今年推出全國首創的「童萌卡」，家中有1到3歲幼兒的家庭可領取1萬元點數，用來購買育兒用品或食品。

王惠美說，另外，縣內已設立10處公設民營托嬰中心，提供全國最平價的每月7千元的托育費，由縣府全額補助，還有10處育兒親子館，提供縣內0至6歲育兒家庭各項親子活動、托育服務諮詢以及圖書教玩具借用等多元服務。未來將逐年布建37處公設民營托嬰中心及20處育兒親子館，希望年輕人留鄉一起打拚。

王惠美表示，過往以前是20對，今年提高到42對，且感謝16個單位及企業贊助新人成家好禮，包括彰化縣議會、彰化縣農會、彰化區漁會、永靖鄉公所、員林市公所、永靖鄉民代表會、二林鎮農會、帝寶工業股份有限公司、寶成工業股份有限公司、麥仕佳食品有限公司、中華郵政股份有限公司彰化郵局、義錦營造有限公司暨清境愛立家民宿、彰化華宿文旅、彰化縣自然生態教育中心(營運廠商：半線兄弟公司)、鹿港亞太度假村及成美文化園等16家優良企業或單位提供新人成家禮品，讓新人帶回眾人的祝福，縣府也贈送每對新人5,000元的實用商品券，同時摸彩最大獎3台電動機車、蜜月住宿券等獎項，感謝成美文化園提供這麼好的場地，招待新人及親友入園券。期盼所有新人帶著大家滿滿祝福，開心成家，一定要幸福！

立委謝衣鳯表示，恭喜新人參加彰化縣聯合婚禮，祝福所有的新人百年好合、永結同心。

成美文化園區執行長薛樂山表示，歡迎新人來到成美文化園區，成美文化園區種許多松樹，松屬長青，代表所有的新人都能幸福久久、永浴愛河、白頭偕老、早生貴子。