影／2025彰化GO購最終抽獎揭曉 累積消費登錄衝破25.9億元

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今(7)日於彰化縣政府中庭舉辦第3次抽獎直播記者會，彰化縣長王惠美與會，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出1,880位幸運得主，去年受惠於設計展盛況與中央普發現金一萬元的雙重利多，成功帶動全台民眾湧入彰化，消費熱度超乎預期，本次SUZUKI JIMNY汽車得主在和美加油600多元就幸運抽中，最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主則是購買Gogoro，為這場為期數月的消費拚經濟活動畫下圓滿句點。

王惠美表示，今天是2025彰化GO購活動最後一次抽獎，本次將抽出Kia EV6 Air增程版汽車1臺、SUZUKI JIMNY汽車1臺及1,878個獎項的幸運得主。從活動開始到結束，累積登錄金額已達25.9億元，登錄筆數超過94.7萬筆，展現彰化強勁的消費動能與民眾的參與熱情。一路走來要感謝非常多人，感謝縣議會議長謝典霖及所有議員對預算的支持，以及熱情參與的民眾、全力配合的店家、協助推動的商業團體。因為大家的共同努力，讓消費不僅是消費，而能轉化成推動地方、活絡經濟的力量。

王惠美指出，去年在彰化舉辦的《2025台灣設計展》表現非常亮眼，不但勇奪「2025台灣設計BEST 100」三獎入選，也拿下 Google 2025全台搜尋冠軍，讓全國看見彰化的創意實力。彰化縣內有15個觀光工廠、26個休閒農場以及13個特色商圈，還有357間友善店家以及入選「500碗」、「500甜」推薦的美食店家，不論是親子出遊、朋友相聚，或品嘗美食，都能開啟一段難忘的旅程，誠摯邀請鄉親來彰化吃喝玩樂、慢遊彰化。另外，「2026彰化月影燈季」，在八卦山大佛風景區繽紛登場，即日起展出至115年3月1日，每天晚上5點30分到10點亮燈，今年以「跳跳馬戲團」為主題，結合璀璨燈光、旋轉木馬、歡樂馬戲元素以及許多互動燈組，適合全家大小一起漫步、賞燈，感受不一樣的夜間風景。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處長張寒青表示，今天抽出的幸運得主，將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項！

張寒青指出，中獎者需於活動網站-最新消息公告日後14天內辦理兌獎事宜，逾期未辦理者，縣府將取消中獎資格。此外，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮,請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐！