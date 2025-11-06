影／2025彰化GO購第2次開獎 SUZUKI JIMNY越野潮車得主出爐
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今(6)日於縣府中庭舉辦第2次抽獎直播記者會，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出881位幸運得主，其中最大獎 SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3,700多元的張小姐。彰化縣長王惠美表示，為響應昨日開始登記普發現金1萬元，活動特別延長到12月31日，登錄期限則延到115年1月5日，並訂於115年1月7日最後一次抽獎。再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，歡迎大家把錢花在彰化抽大獎，讓地方經濟越來越熱絡。
王惠美表示，感謝議會鼎力支持與「彰化縣企業拓銷聯合協會」加碼贊助市價超過1萬5千元的大禮包共30份，下次抽獎時間在115年1月7日。除了最大獎Kia EV6 Air 增程版汽車外，還有黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康。因應普發1萬元現金再加碼SUZUKI JIMNY汽車、現金及眾多3C抽獎，獎項越來越豐富，歡迎大家把握機會趕緊來彰化消費，還能參加抽獎，好康數不完！
▲彰化縣長王惠美進一步指出，今天抽出的幸運得主，將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件。（記者林明佑翻攝）
王惠美指出，2025台灣設計展已於10月底圓滿落幕，展期 17 天共吸引了 783 萬 9 千多人次參訪彰化，創下歷年來參訪最高紀錄，並帶來高達 80 億的商機。由此可見文化發展足以帶動地方產業、提升住宿跟商圈買氣。彰化有15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈，還有「500碗」、「500甜」臺灣在地小吃新指南認證的彰化美食，是吃喝玩樂的旅遊首選縣市，12月底前在彰化消費滿500元，即可上網登錄參加抽獎。11月9日舉辦的「田中馬拉松」、 11月16日「鹿港馬拉松」、 11月21至23日的「媽祖祈福文化節」，在以上活動的鄉鎮消費滿500元加贈1組抽獎序號，歡迎大家一起來彰化邊玩邊買，將好禮通通帶回家！
▲超過1萬5千元的大禮包。（記者林明佑翻攝）
王惠美進一步指出，今天抽出的幸運得主，將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。
彰化縣政府經濟暨綠能發展處長張寒青表示，中獎者需於活動網站-最新消息公告日後14天內辦理兌獎事宜，逾期未辦理者，主辦機關取消中獎資格。此外，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐！
其他人也在看
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
台北中正區美食！平價版鼎泰豐？粒粒分明排骨蛋炒飯，鑊氣十足香氣逼人
走在南昌路上，這家「五草車中華食館」沒有張揚的招牌，卻意外地熱鬧；那天我們還沒到吃飯時間就過來，店裡竟已經客滿，幸運地只等了幾分鐘就有位子。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 4 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 21 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 22 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前