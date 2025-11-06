影／2025彰化GO購第2次開獎 SUZUKI JIMNY越野潮車得主出爐

▲「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今日於縣府中庭舉辦第2次抽獎直播記者會，其中最大獎 SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3,700多元的張小姐。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今(6)日於縣府中庭舉辦第2次抽獎直播記者會，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出881位幸運得主，其中最大獎 SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3,700多元的張小姐。彰化縣長王惠美表示，為響應昨日開始登記普發現金1萬元，活動特別延長到12月31日，登錄期限則延到115年1月5日，並訂於115年1月7日最後一次抽獎。再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，歡迎大家把錢花在彰化抽大獎，讓地方經濟越來越熱絡。

王惠美表示，感謝議會鼎力支持與「彰化縣企業拓銷聯合協會」加碼贊助市價超過1萬5千元的大禮包共30份，下次抽獎時間在115年1月7日。除了最大獎Kia EV6 Air 增程版汽車外，還有黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康。因應普發1萬元現金再加碼SUZUKI JIMNY汽車、現金及眾多3C抽獎，獎項越來越豐富，歡迎大家把握機會趕緊來彰化消費，還能參加抽獎，好康數不完！

▲彰化縣長王惠美進一步指出，今天抽出的幸運得主，將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，2025台灣設計展已於10月底圓滿落幕，展期 17 天共吸引了 783 萬 9 千多人次參訪彰化，創下歷年來參訪最高紀錄，並帶來高達 80 億的商機。由此可見文化發展足以帶動地方產業、提升住宿跟商圈買氣。彰化有15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈，還有「500碗」、「500甜」臺灣在地小吃新指南認證的彰化美食，是吃喝玩樂的旅遊首選縣市，12月底前在彰化消費滿500元，即可上網登錄參加抽獎。11月9日舉辦的「田中馬拉松」、 11月16日「鹿港馬拉松」、 11月21至23日的「媽祖祈福文化節」，在以上活動的鄉鎮消費滿500元加贈1組抽獎序號，歡迎大家一起來彰化邊玩邊買，將好禮通通帶回家！

▲超過1萬5千元的大禮包。（記者林明佑翻攝）

王惠美進一步指出，今天抽出的幸運得主，將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處長張寒青表示，中獎者需於活動網站-最新消息公告日後14天內辦理兌獎事宜，逾期未辦理者，主辦機關取消中獎資格。此外，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐！