影／2025芬園米粉節「粉線設計學」創新亮相 12/13打造全新地方文化體驗

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣芬園鄉公所將於12月13日在芬園鄉風雨球場舉辦2025芬園米粉節活動，今年以全新主題「粉線設計學」亮相，將藝術、創意料理、手作體驗與米粉文化多元結合，芬園鄉長林世明歡迎各地鄉親攜家帶眷前來，共同享受年度最具特色的地方盛會，一起度過悠閒的周末。

芬園鄉長林世明表示，今年希望透過「粉線設計學」讓更多民眾了解米粉背後的文化價值。楓坑米粉是芬園最具代表性的產業之一，承載著地方歷史與生活記憶，我們希望以更具創意、更貼近生活的方式，讓米粉不只是美食，也能成為文化、藝術與觀光的象徵。

本次活動也特別邀請芬園在地創業家──均苑創辦人褚仰展出席分享理念。褚仰展長期投入永續設計推廣，致力於以「循環使用、友善環境」為核心精神，並以實際行動推廣循環杯與減塑生活。他表示，希望透過這次參與，讓更多民眾了解永續不僅是概念，更能在日常中被落實。此理念也與本屆米粉節強調的「文化 × 創意 × 永續」精神相互呼應。

本次活動最受矚目的亮點之一，是人氣料理創作者阿辰師及料理KOL涵如帶來的「米粉創意料理PK賽」，並邀請民眾一同組隊，以米粉結合不同料理技巧與創意發揮，香氣四溢，兩人以截然不同的風格詮釋米粉料理；活動壓軸由禾一文化傳承舞團帶來精彩的閉幕演出，以「設計×傳統舞蹈」形式結合肢體、節奏與視覺意象，象徵粉線的延伸、流動與創造力。精湛的舞步，為今年米粉節畫下最具張力的句點。

場邊活動同時舉行「粉線主題展間」、「DIY手作區」、「粉趣味闖關挑戰」以及「芬味美食品嚐」，小朋友在DIY及闖關挑戰期間，爸爸媽媽可以欣賞米粉展區，以簡約策展形式呈現米粉故事，最後晚間提供免費的炒米粉及貢丸菜頭湯，一邊品嘗美食一邊欣賞表演，豐富多樣的活動內容，讓您擁有一個滿芬的周末。

活動最後也同步舉行摸彩，送出多項家電與豐富獎品。芬園鄉長林世明感謝所有鄉親、社區、創作者與工作團隊的投入，讓今年米粉節以全新風貌呈現，也期待未來能持續帶動地方產業與文化升級，讓更多人看見芬園的魅力；芬園鄉公所也歡迎全國民眾持續關注後續活動，一起期待明年有更多驚喜的米粉旅程。