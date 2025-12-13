影／2025芬園米粉節「粉線設計學」 藝術×料理×親子體驗一次滿足

▲2025芬園米粉節於今日在芬園鄉風雨籃球場盛大登場，今年以全新主題 「粉線設計學」亮相，將藝術、創意料理、手作體驗與米粉文化多元結合，吸引許多民眾攜家帶眷前來。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025芬園米粉節於今（13）日在芬園鄉風雨籃球場盛大登場，今年以全新主題 「粉線設計學」亮相，將藝術、創意料理、手作體驗與米粉文化多元結合，吸引許多民眾攜家帶眷前來，共同享受年度最具特色的地方盛會。

活動在芬園文德國小舞蹈隊帶來的活力開場表演中熱鬧揭幕，孩子們以充滿生命力的演出，象徵粉線文化的延續與地方的活力，也讓現場氣氛瞬間沸騰。

▲芬園鄉長林世明希望以更具創意、更貼近生活的方式，讓米粉不只是美食，也能成為文化、藝術與觀光的象徵。（記者林明佑攝）

芬園鄉長林世明表示，今年希望透過「粉線設計學」讓更多民眾了解米粉背後的文化價值。楓坑米粉是芬園最具代表性的產業之一，承載著地方歷史與生活記憶，我們希望以更具創意、更貼近生活的方式，讓米粉不只是美食，也能成為文化、藝術與觀光的象徵。

▲會場內的粉線主題展間成為民眾拍照與停留的重點區域。（記者林明佑攝）

會場內的粉線主題展間成為民眾拍照與停留的重點區域。展間以簡約策展形式呈現米粉故事、地方器具、藝術草圖與地方文化，讓民眾透過視覺與文字更深入認識粉線文化與芬園的生活脈絡。今年活動也特別邀請藝術家 OUNCE studio 插畫藝術家 Leslie Wang 參與展出，呈現他為2025芬園米粉節創作的專屬作品《芬園三寶》。本次作品以繪畫形式描繪芬園最具代表性的飲食意象——米粉、鳳梨與荔枝，透過柔和而飽滿的色彩與細膩筆觸，重新詮釋在地飲食文化的生命力，成為今年米粉節中最具視覺亮點的藝術呈現之一。

舞台活動最受矚目的亮點之一，是人氣料理創作者阿辰師及料理KOL涵如帶來的「米粉創意料理 PK 賽」，並邀請民眾一起參與，以米粉結合不同料理技巧與創意發揮，香氣四溢，吸引現場民眾圍觀，兩人以截然不同的風格詮釋米粉料理，台下觀眾應援聲連連，現場歡笑不斷。

親子最愛的粉有趣DIY手作區也湧現排隊人潮，三款主題手作深受大小朋友喜愛；「粉趣味闖關挑戰」讓孩童與家庭在遊戲中認識米粉文化，完成任務即可獲得限定伴手禮，成為今日人氣最高的體驗區之一。同時，結合在地小農與社區團體的社區市集也吸引遊客駐足探索，呈現芬園濃厚的人情味與文化魅力。

活動壓軸由禾一文化傳承舞團 帶來精彩的閉幕演出，以「設計 × 傳統舞蹈」形式結合肢體、節奏與視覺意象，象徵粉線的延伸、流動與創造力。精湛的舞步讓台下觀眾報以熱烈掌聲，為今年米粉節畫下最具張力的句點。

活動最後也同步舉行摸彩，送出多項家電與豐富獎品，現場驚喜連連。鄉長林世明感謝所有鄉親、社區、創作者與工作團隊的投入，讓今年米粉節以全新風貌呈現，也期待未來能持續帶動地方產業與文化升級，讓更多人看見芬園的魅力。