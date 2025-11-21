影／2025齊心做公益讓愛傳久久祈福點燈活動 11/30彰化體育館登場

▲「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動將於11月30日在彰化體育館登場，邀請民眾參與點燈行動為家人、社會祈福，凝聚更多公益力量。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動將於11月30日在彰化體育館登場，由國際獅子會300D1區、北斗奠安慈善功德會及縣議員白玉如服務處共同主辦，今(21)日在彰化縣政府一樓中庭舉辦宣傳記者會，邀請民眾參與點燈行動為家人、社會祈福，凝聚更多公益力量。彰化縣政府參議柯呈枋代表王惠美縣長出席，感謝3個單位長期投入公益，共同推動具有意義的點燈活動。縣府將持續與民間協力，強化在地照顧，讓「美好彰化 希望城市」落實在縣民的生活日常。

參議柯呈枋表示，彰化是溫暖有愛的大縣，齊心做公益，讓愛傳下去，代表縣長感謝3個主辦單位。今年首次舉辦全國點燈祈福儀式，一盞燈代表一份希望、一份願望，也代表一份祝福，為所有需要溫暖的角落點燃光亮，給他們最大的能量，希望集結更多朋友，一起來點亮這條更充滿光明的道路，讓大眾感受更大的溫暖。

議員白玉如表示，首次舉辦「祈福點燈」已經籌備近一年時間。本次點燈祈福，將把公益收入全數捐給社福團體。現在經濟不好，希望協助社福團體，不會因經濟問題而造成運作上的負擔，歡迎大家11月30日來彰化體育館共襄盛舉。

國際獅子會300D1區總監蔡沼玲表示，今年社福共12項大型公益活動，祈福點燈是第5場，經過獅友們的認領登記，已經突破1,000盞蓮花燈，感謝您們！另外，還有滿月燈跟光明燈，單價較高，感謝幾位領導幹部認領，目前點燈費用高達75萬。這是在彰化縣首次舉辦祈福點燈活動，希望藉由活動為自己祈福之外，也為院生祈福，結餘款將全數捐給弱勢單位，造福更多院生。集結獅友的小愛變成大愛，讓愛繼續傳下去，發揮獅子會無私奉獻、基層服務的精神。

國際獅子會300 D1區第三專區主席張恊章表示，很高興今年能獲邀辦理祈福點燈活動，期望大家共同努力，讓活動圓滿成功。

北斗奠安慈善功德會創會長卓煜明表示，感謝大眾的踴躍參與，今年參與點燈祈福已超過5,000人，希望藉由點燈儀式傳達對弱勢團體的祝福與關懷。從事社福活動已12年，多年來秉持著「我希望為你做點什麼」的初衷，回饋給社會更多溫暖，讓善意擴散在社會每一處角落，邀請大家一起為愛努力。

活動當天預計邀請來自印度八蚌智慧林佛學中心近40位師父誦經祈福，象徵跨宗教、跨文化的祝願。點燈不限宗教與身分，全面開放民眾參加。點燈費用每人300元（100元用於贈送祈福袋及蓮花燈成本，另200元將捐於弱勢團體）投入公益。主辦單位表示，一盞燈、一份善念，皆能成為改變的力量，邀請鄉親攜家帶眷參與，為彰化匯聚更多溫暖與希望。