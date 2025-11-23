影》2026台北市藍白合？ 戴錫欽最新回應曝光
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界持續關注2026地方選舉藍白將會如何合作；其中在台北市部分，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，國民黨充分尊重民眾黨提名策略，那國民黨也在衡量各選區議員實力後，「務必讓國民黨單獨過半」。
針對未來北市如何藍白合？戴錫欽今出席活動、接受媒體聯訪時表示，民眾黨希望在北市議員「4+2全壘打」，充分尊重民眾黨提名策略，那國民黨也在衡量各選區議員實力後，「務必讓國民黨單獨過半，也務必讓國民黨及友軍議員席次極大化。」
另媒體也詢問，「鄭黃會」之後，會不會有國民黨、民眾黨北市黨部主委戴錫欽、周榆修進行會面協商？戴錫欽回應，跟周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後初步交換意見，奠定藍白未來合作基本的框架，會在這樣的基礎下，持續未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部跟民眾黨中央黨部溝通協調。
