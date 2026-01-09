影》2026台灣燈會在嘉義！「喔熊馬抵嘉」小提燈曝光

2026台灣燈會主燈暨小提燈造型9日發表，花燈設計師林佳葦（左起）、嘉義縣長翁章梁、交通部次長林國顯及觀光署長陳玉秀展示小提燈「喔熊馬抵嘉」。（范揚光攝）

今年台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，交通部觀光署與嘉義縣政府今共同亮相主燈「光沐—世界的阿里山」，以阿里山神木為靈感發想，以及小提燈「喔熊馬抵嘉」，突破生肖小提燈設計，首度將台灣觀光代言人「喔熊」和生肖「馬」結合，以喔熊騎在木馬上作為造型，像小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣。

今年台灣燈會主題為「光躍台灣．點亮嘉義」，為一年一度最受矚目的燈會盛事，將於3月3日元宵節當日晚間7時正式開燈，燈會期間主燈每半小時將帶來一場精彩的燈光秀，璀璨光影一路陪伴大家至3月15日晚間10時結束。

2026台灣燈會主燈暨小提燈造型9日發表，圖為主燈「光沐-世界的阿里山」模型。（范揚光攝）

2026台灣燈會主燈暨小提燈造型9日發表，圖為小提燈「喔熊馬抵嘉」。（范揚光攝）

觀光署長陳玉秀表示，今年規畫展出1個主燈與2個副燈，現場將有22個展區，共展出600多個作品，請大家期待。

嘉義縣長翁章梁說，今年台灣燈會有13天，民眾可看到瑪利歐的親子專區、青森的睡魔、大阪世博台灣館，還有紙風車、明華園及跨國表演團體等，還有傳統燈區包括宗教、新住民、客家等內容，煙火和無人機也不可少，活動內容非常精彩，希望民眾在短短13天帶家人朋友一起來嘉義逛逛。

交通部常務次長林國顯指出，台灣燈會邁入第37屆，以往主燈多採用生肖設計，去年主燈改為無限符號，這次主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志(Rex Takeshi)共同創作，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

今年主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗。

主燈下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從「世界的阿里山」視角出發，帶領觀眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，將自然、人文與科技交織成精彩的光影敘事。

林國顯說，今年主燈以「光」為行動者，串聯山海與宇宙的意象，從阿里山出發，向世界發出來自島嶼的光芒，描繪台灣回望過去、立足當下、照亮未來的願景，展現面向世界、讓世界看見台灣的文化能量與創作實力。

陳玉秀提到，每年深受大小朋友及國際旅客喜愛的台灣燈會小提燈，今年首度結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣。

陳玉秀說，小提燈命名則融合設計主題，再擷取台灣燈會主辦城市名稱—嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在2026台灣燈會，歡迎民眾來到嘉義「提燈賞燈會」。

這次小提燈也持續融入環境永續及循環再利用之理念，除了在燈會期間可以做為小提燈使用外，並將木馬底部設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，使小提燈在元宵節後仍具實用性，讓它可以成為家中或辦公室裡的可愛裝飾。

陳玉秀也說，觀光署也思考持續將小提燈和「喔熊」聯名，因喔熊代表台灣觀光，希望讓喔熊和台灣觀光有更深度緊密的結合。她也在現場向翁章梁許願，希望吉祥物「嘉義君」可成為推廣嘉義觀光的大使。

觀光署邀請全國民眾規畫一趟嘉義賞燈之旅，白天走訪在地景點、品嚐特色美食，夜晚漫步燈區欣賞美麗燈藝作品，在繽紛燈海中歡度吉慶熱鬧的元宵佳節。

此外，針對因應燈會人潮的交通接駁措施，翁章梁說明，已與台鐵、高鐵協調，並在現場準備近2萬個停車位，停車場與燈區距離也不會太遠，也有相關接駁措施，大家放心，另因為13天節目相當精彩，可預期會湧入大量人潮，會盡全力讓交通順暢，過去台灣燈會人潮都是千萬起跳，相信今年也不亞於歷次，對縣府來說壓力大，因人潮會集中於這13天，正持續開會討論因應人潮措施。

