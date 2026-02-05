影／2026員林燈會情人節點燈 光影盛宴一路到三月

▲員林市公所今在員林公園舉辦「2026拾光員林 幸福加瑪」燈會記者會，宣布2026員林燈會暨元宵節活動將於2月14日晚間浪漫點燈，展期至3月8日。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市公所今在員林公園舉辦「2026拾光員林 幸福加瑪」燈會記者會，宣布2026員林燈會暨元宵節活動將於2月14日晚間浪漫點燈，展期至3月8日，員林市代理市長賴致富邀請全國民眾春節期間走訪員林，感受城市夜間魅力。

賴致富表示，今年主燈「萬歲皇朝・駕馬迎春」象徵幸福循環、好運加碼，「拾光員林」不僅代表升格為市10周年，也寓意邁向下一個繁盛十年。未來在市民代表會支持下，市公所將持續推動各項建設與福利措施，包括廚餘機補助與市民意外險，打造更宜居的幸福城市。

▲員林市代理市長賴致富邀請全國民眾春節期間走訪員林，感受城市夜間魅力。（圖／記者林明佑翻攝）

賴致富也感謝縣長王惠美及縣府對員林建設與經費的支持，以及參山國家風景區管理處協助爭取交通部補助，讓燈會得以順利舉辦。他指出，今年員林燈會更與「彰化月影燈季」及「花在彰化」串聯為三大走春景點，盼帶動觀光人潮。

▲2026員林燈會主燈「萬歲皇朝・駕馬迎春」象徵幸福循環、好運加碼，「拾光員林」不僅代表升格為市10周年，也寓意邁向下一個繁盛十年。（圖／記者林明佑翻攝）

本次燈會集結公私部門力量，福寧宮認養媽祖宮前燈光布置，台懋實業投入贊助，員林火車站也配合妝點站體，讓旅客一下車就能感受節慶氛圍。活動期間從農曆初一至初三，以及2月28日與3月1日共5天推出「點亮拾光・夜夜驚喜」大型光影劇場，每晚呈現不同主題。

人氣IP《黃阿瑪的後宮生活》聯名提燈將於初一至初三及228連假發放，民眾加入市公所LINE索取光影票卡，參與3場劇場並集滿章戳，可兌換限量幸福泡泡風車，增添互動樂趣。

點燈當晚邀請民歌歌手于台煙與入圍金曲獎的VH樂團接力演出；2月27日元宵晚會則有極限火舞團及人氣樂團芒果醬 Mango Jump登台，炒熱現場氣氛。燈會亦規畫多個主題夜，包括「星光童話夜」、「奇幻馬戲夜」與「熱血搖滾夜」等，提升活動豐富度。

此外，「拾光員林」走讀小旅行推出國際版，由文史專家帶領國際學生深入街區，認識古蹟、品嘗在地美食並參與燈會，體驗台灣常民文化與節慶特色。

配合彰化縣月影燈季系列活動，民眾只要完成兩處集章即可參加抽獎，有機會獲得iPhone、遊戲主機與無線耳機等獎項。員林市公所盼透過多元活動帶動商圈與觀光發展，邀請民眾賞花燈、遊商圈、嚐美食，感受員林的城市活力。