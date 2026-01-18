影／2026彰化國際賽車節開幕 278台車同場競技引爆速度熱潮

▲2026彰化國際賽車節於1月17日至18日在田中高鐵彰化站區熱鬧展開，現場有方程式賽車的競速表演。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2026 彰化國際賽車節」，於1月17日至18日在田中高鐵彰化站區熱鬧展開，今(18)日中午舉辦開幕式，彰化縣長王惠美與會，為參賽選手加油打氣。現場有方程式賽車的競速表演及滑步車趣味競賽，讓站區周邊道路頓時化身城市賽道，引爆競速熱潮。今年有278台車同場競技，相較於去(114)年約250個隊伍成長不少，其中最年輕是17歲選手林永程，車技純熟具有專業架勢。現場人山人海，聚集不少美食攤販，讓遊客在欣賞車技同時也能品嘗彰化在地美食。

王惠美表示，國際賽車節今年邁入第5年，感謝議長謝典霖及所有議員對運動賽事及縣政預算的支持，今年賽車節競賽規模再創新高，匯集超過數百位國內外頂尖車手同場較勁，並吸引數萬名車迷與民眾湧入田中站區。感謝所有贊助廠商與工作人員的辛勞，讓每年的賽事活動更加精彩。

王惠美指出，彰化是重要的傳產與農業大縣，也是聚集許多汽車零組件產業的重要城市。透過國際賽車節這項全台知名的運動賽事，結合地方產業、農業與觀光，展現彰化豐富的文化底蘊。讓更多朋友在感受競速激情的同時，也能認識彰化豐富多元的城市風貌，邀請大家務必駐足品嚐彰化在地農特產品、欣賞僅屬於彰化的美麗風景。

王惠美指出，春節期間歡迎大家蒞臨八卦山欣賞「月影燈季」，即日起展出至115年3月1日，每天晚上5點30分到10點準時開燈，今年馬年以「跳跳馬戲團」為主題，並邀請櫻桃小丸子來做客。大年初一至十五溪州公園則有「花在彰化」系列活動，邀請大家親身體驗，感受彰化「白天賞花、夜間賞燈」的無限魅力。

議長謝典霖表示，希望透過賽車節活動邀請大家蒞臨彰化，認識彰化產業特色，歡迎全國的運動愛好者，來彰化看賽事、吃美食、賞美景。

彰化國際賽車節是台灣最具代表性的城市封街賽事，賽道採用的「U 型反覆式賽段」設計，大幅提升過彎技巧與操控難度，不僅全面考驗車手實力，也讓現場觀眾能清楚欣賞高速進出彎的精彩瞬間，整體觀賞性全面升級。近距離感受引擎轟鳴、輪胎摩擦與高速過彎交織而成的極限震撼。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，活動不僅止於賽車競技，更結合農業、產業與觀光，打造城市型賽車嘉年華。彰化作為台灣重要的汽車零配件、紡織與農業大縣，本次活動同步規劃多元展區，展現產業能量，打造以美食、農業、汽車、旅遊為多元主題的活動，整合各界資源、吸引國際車手，推升產業鏈結合，促進農業、汽車工業交流，進而帶動觀光產業發展。