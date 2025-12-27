影／2026彰化月影燈季璀璨登場 八卦山大佛風景區化身跳跳馬戲團樂園

▲2026彰化月影燈季於今日晚間在八卦山大佛風景區熱鬧登場。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2026彰化月影燈季於今(27)日晚間在八卦山大佛風景區熱鬧登場，由彰化縣長王惠美及與會嘉賓，以及彰化子弟九把刀賀歲片「功夫」電影主演朱軒洋及監製盧維君，共同為月影燈季點燈，開啟小丸子燈光秀及功夫特別版大佛光雕展，儀式結束後一同發放限量2,000份的跳跳馬Rody小提燈、電影早鳥優惠券及500份電影主題紅包組，吸引數千名民眾湧入八卦山。燈季自即日起展出至明(115)年3月1日止，展期共65天，每天晚上5點30分至10點開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，陪伴大家迎接即將到來的馬年。

廣告 廣告

王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對縣政預算的支持，也感謝縣府團隊多年來的努力，成功將「彰化月影燈季」打造成國際知名品牌，獲獎無數，更讓八卦山風景區成為全台人氣最高的景點。今年月影燈季有三大亮點，第一是以馬年為主題，將整座八卦山裝扮成歡樂的跳跳馬戲團，有各種逗趣的馬戲燈組、旋轉木馬及精彩的燈光秀，是拍照打卡的最佳去處。

▲彰化縣長王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對縣政預算的支持，也感謝縣府團隊多年來的努力，成功將「彰化月影燈季」打造成國際知名品牌，獲獎無數，更讓八卦山風景區成為全台人氣最高的景點。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，第二有超萌的雙IP加持，除了馬年主角跳跳馬Rody，還邀請到孩子最愛的櫻桃小丸子來這裡作客，經授權開發兩款跳跳馬小提燈，絕對吸睛；第三是燈光秀展演，由巨型Rody與櫻桃小丸子主燈，搭配小丸子原版授權主題曲和大家熟悉的中文配音，打造超豐富的聲光饗宴。

▲彰化月影燈季自即日起展出至明(115)年3月1日止，展期共65天，每天晚上5點30分至10點開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，陪伴大家迎接即將到來的馬年。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，另外，彰化子弟九把刀的最新賀歲大片《功夫》也加入堅強陣容，週五到週日加碼特別版雷射光雕秀，帶領大家航向奇幻的功夫世界，歡迎大家一起來親身體驗，感受光影在夜晚變化的所有夢幻。

王惠美也提醒「彰化GO購」活動將於今年12月31日截止，請大家把握帶走百萬名車及多項大獎的機會，趕快登錄發票或收據；「2026花在彰化」將於大年初一盛大登場，絕對精彩。誠摯邀請全國鄉親蒞臨彰化「白天賞花、夜間賞燈」，欣賞各處美景，品嘗在地美食，領略屬於彰化的各種魅力。

彰化縣政府城觀處長王瑩琦表示，2026彰化月影燈季展期長達65天，展區精彩且活動豐富，並貼心設置旋轉木馬供遊客乘坐，只要憑114年12月到115年2月於彰化縣消費300元以上收據或發票(包含雲端發票)或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘1次。另外，在「2026彰化月影燈季」、「2026花在彰化」、「2026員林燈會」3個地點，以LINE掃描指定QRcode，完成2個集章即有機會抽中iphone17、switch2等豐富獎項。歡迎全國民眾一起慢遊彰化，更不能錯過入選台灣500碗的在地美食及500甜的彰化甜點。

王瑩琦說，月影燈季期間規劃許多精彩活動，民眾可到官方網頁(https://ch-rody.mystrikingly.com/)查詢，並關注「愛玩彰化」臉書即可獲得完整資訊。