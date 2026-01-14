影／2026書香彰化與大師有約 金鐘影后作家王琄1/24率先開講

▲彰化縣政府舉辦「書香彰化－與大師有約」2026年系列講座正式起跑，每月推出精彩講座，打造屬於全體縣民的閱讀盛會！ （圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府舉辦「書香彰化－與大師有約」專題講座長年深獲鄉親熱烈迴響，為持續打造具指標性的閱讀品牌，今年以「2026書香彰化─與大師有約~讀家盛會Go!」為主題隆重登場。彰化縣長王惠美今（14）日於縣府中庭主持記者會，邀請金鐘影后兼作家王琄擔任特別嘉賓，宣布2026年系列講座正式起跑。首場活動將於1月24日登場，每月推出精彩講座，邀請文學、藝術、心理、親職、旅行、美食等各領域重量級大師與知名作家，分享人生智慧與專業觀點，打造屬於全體縣民的閱讀盛會！

王惠美表示，「書香彰化—與大師有約」專題邁入第19個年頭，為讓更多民眾親近大師，在109年轉型以每月1場次在縣內8大生活圈巡迴舉辦。「台上十分鐘，台下十年功」，講師分享的內容如果一兩句可以提供幫助，那就收穫良多。今年將於彰化市、員林市、鹿港鎮、秀水鄉、田中鎮、和美鎮、二林鎮、埔心鄉、北斗鎮辦理，希望鄉親踴躍參與讀家盛會，親近大師的智慧。

▲彰化縣長王惠美指出，今年的講師陣容相當堅強，主題橫跨多個領域，在文化藝術方由金鐘影后兼作家王琄擔任首場講師，帶領大家揭開序幕。（圖／記者林明佑攝）

王惠美指出，今年的講師陣容相當堅強，主題橫跨多個領域，在文化藝術方由金鐘影后兼作家王琄擔任首場講師，帶領大家揭開序幕；屢獲國內外攝影大獎的攝影家江村雄，分享在 AI時代中，攝影創作可以如何突破與思考。文學方面，邀請作家石德華與大家聊聊他的創作歷程與心路歷程；飲食文學則由在餐飲出版界相當有名的鞭神與陳靜宜，用輕鬆生動的方式，帶大家認識飲食背後的故事與文化。

▲王惠美表示，「書香彰化－與大師有約」專題講座，今年將於彰化市、員林市、鹿港鎮、秀水鄉、田中鎮、和美鎮、二林鎮、埔心鄉、北斗鎮辦理，希望鄉親踴躍參與讀家盛會，親近大師的智慧。 （圖／記者林明佑攝）

王惠美說，喜歡旅行的朋友，也別錯過資深作家劉克襄與單車旅行達人李立忠，他們將用獨特的視角，分享旅行經驗與感動。在親子與教養主題上，醫師陳宥達將分享如何落實親子共讀，教養專家林予晴則帶大家認識社會情緒學習，心理師張榮斌也會談談家庭中育兒分工的實際做法。除此之外，人際與心理成長部分，邀請作家褚士瑩分享對人生的觀察與省思，廣播主持人暨口語溝通專家王介安，則教大家如何用說話的魅力，讓人際關係更融洽。

王琄老師表示，來到好山好水、有人情味的彰化讓人倍感幸福。針對首場講座內容，將關注高齡社會下如何「好好生活」，鼓勵長輩與晚輩一同前來，從心理、生理及財務等面向重新看見老年的價值。生命各個階段都是「花卉盛開的時節」，將會分享實用的生活指南，像每天運動、享受獨處放空，學會放下並重新「把自己養回來」，找回自信可愛的自我，期待1月24日在鹿江國際中小學與大家溫暖相見。

文化局表示，參加講座就有機會獲得講師簽名著作，全程參與本活動之公務員及教師，核予研習時數2小時，大家只要參加2場次，就能獲一次摸彩機會，獎品有空氣清淨除濕機、家庭劇院聲霸、高級鐵板燒組、露營桌、隨行果汁機、不鏽鋼湯鍋、電動牙刷及葫蘆燈等共120個獎品，將於第12場次(12/5)抽出，本系列講座每年都得到大家的好評與熱列回響，歡迎大家在新的一年，走逛彰化8大生活圈，聆賞每一位大師的生命故事與智慧分享。