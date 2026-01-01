(影) 2026最美開局！雲海縫隙透出夢幻金光 台東「嘉明湖」曙光美如仙境

[Newtalk新聞] 這次跨年台東討論度爆表，除了阿妹開唱掀起話題外，南橫嘉明湖的曙光也是美出天際。從網友分享的影片來看，2026年第一道曙光在低雲和雲海的夾縫中升起，橘紅色光輝照亮了整座山峰和湖面，替2026迎來最夢幻的開局。





台東在地登山隊「嘉明湖天馬登山隊」，上午在臉書上分享海拔3310公尺、有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖絕美日出影片。影片中清楚地看到2026年第一道曙光低雲和雲海的夾縫中升起，橘紅色光輝照亮了整座山峰和湖面，畫面美如仙境。

該登山隊也感性寫下，「當第一道曙光越過稜線，我們已在山上，備好一餐熱食；2026走向山裡，在用餐桌相聚日出的光，迎向新的期許，帶你走向光的方向」而這個畫面無疑為2026迎來最夢幻的開局。

