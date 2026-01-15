影／2026王功漁火節擲筊祈福 擇定8月8、9日熱鬧登場

▲2026王功漁火節擲筊祈福，由彰化縣長王惠美擲筊請示媽祖，第二輪媽祖最終擇定國曆8/8、8/9這兩天舉辦。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2026王功漁火節今年邁入第22屆，彰化縣政府今（15）日上午於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，彰化縣長王惠美、王功福海宮主委林義璿等人與會，王縣長代表向福海媽祖請示活動吉日，在媽祖指引下，最終擇定將於國曆8月8日、9日（農曆6月26日、27日）盛大舉辦，並且誠心祈求國泰民安、風調雨順，也期盼活動圓滿順利，也誠摯邀請全國民眾於活動期間走訪彰化王功，共同感受一年一度的漁村文化盛會。

王惠美表示，感謝福海宮、地方公所、代表會、農會及區漁會以及相關單位大家的齊心努力，讓王功漁火節活動一年比一年更盛大精彩，也希望藉由這個地方盛事，帶動更多人潮前往芳苑遊憩觀光，帶動芳苑地區的經濟發展。

▲彰化縣長王惠美、王功福海宮主委林義璿等人誠心祈求國泰民安、風調雨順，活動圓滿順利。（圖／彰化縣政府提供）

福海宮主委洪福義表示，王功漁火節不只是彰化縣盛事，更是全國的盛事。每年暑假，都有好多好朋友來到王功福海宮參加王功漁火節，歡迎全國民眾來芳苑一同參加王功漁火節。

▲彰化縣長王惠美邀請全國鄉親在活動期間，來彰化王功，一同共享這場熱鬧非凡的盛會。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府農業處表示，王功漁火節的舉辦地點位於彰化縣芳苑鄉，自古便是漁業繁榮的重鎮，並以獨特的牡蠣養殖文化而聞名。頗具盛名的「珍珠蚵」採行特殊的平掛式養殖方式，讓蚵苗隨著潮汐流動，能夠更好地適應海洋環境的變化，生長速度較為緩慢，造就如土雞肉般扎實嚼勁的獨特口感，白皙飽滿的蚵肚則宛如珍珠，吸引各地饕客前來品嚐，成為王功地區的代表性海鮮。

除了讓人食指大動的當地特色美食外，王功漁火節還結合了當地深厚的信仰文化與自然景觀，讓遊客能在活動期間，能受王功福海宮媽祖的庇佑，並體驗王功漁港、海空步道、夕照美景、潮間帶蚵棚、海牛文化等豐富景點，感受濃厚的漁村生活氛圍。將讓每一位參與活動的遊客，享受視覺及味覺上的雙重饗宴。