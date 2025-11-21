影/2026被扣紅帽？藍白不合？陳鳳馨：韓國瑜戰法、聯合政府可解

2026地方大選逐漸開展，國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席舉行首次峰會，確立藍白合基調，民進黨則已拍板新北、台中等縣市長提名人選，另外台北市等多個縣市則人選難產，資深媒體人陳鳳馨分析2026選情及各方策略。

陳鳳馨21日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

陳鳳馨今（21）日上中天新聞《大新聞大爆卦》指出：「民進黨現在的策略就是，第一個給國民黨戴紅帽，然後第二個就是希望藍白分裂，藉由這兩個策略讓他們坐享其成。但我要告訴各位的比較有意思的地方，藍白分裂是假議題，民進黨內部的派系鬥爭才是真議題，這是我們現在看到一個很特殊的現象，因為民進黨裡頭的派系鬥爭是刀刀見骨，他們彼此之間非常的熟悉，所以對於彼此之間有幾斤幾兩重，然後什麼地方是弱點都非常的清楚，不是只有看到台南跟高雄殺到那種刀刀見骨，它是每一個地方，那個算盤打得非常的精，這裡面的算盤還包括了，如果是蔡英文的人選，賴清德會不喜歡，因為讓你選了，這一次你就開始累積你的地盤了，那你的地盤只要一累積下去，我的人再想要進入這個地盤就會變得非常的困難，這種算計是非常現實的，然後你在每一個選區都可以看得到這種現象，一個是賴清德的人，一邊是蔡英文的人，都有這種算計，如果是那種偷雞不著蝕把米的一些選區，你就會發現誰都不願意出來，然後就把對方的人給推到前線去。」

廣告 廣告

藍白19日峰會。（圖／中天新聞）

陳鳳馨再指出：「那紅帽子有沒有效？我認為紅帽子現在效應會越來越小，因為2018年曾經有過一幕讓我印象非常深刻，大家都以為九二共識在高雄是票房毒藥，可是大家沒有注意到的是，韓國瑜當年在最後辯論的時候喊出了九二共識，當下我其實有一點吃驚，因為大家都覺得九二共識在高雄是票房毒藥，我也覺得哇韓國瑜真的非常的大膽吼，那結果有影響到他的得票嗎？完全沒有，因為對他來講，如果希望把高雄發展成為一個自由港的話，我怎麼可以被任何的意識形態限制呢？」

藍白19日峰會。（圖／中天新聞）

陳鳳馨再表示：「第二個部分我們就來談藍白真的會分裂嗎？我同意藍白要合作是有很高的困難度，畢竟兩個政黨如果想法都是一致的話，那幹嘛變成兩個政黨？你就合為一個政黨了嘛，就是因為想法不一樣嘛，那支持者彼此之間也確實他們有不同的想法，這一點確實是藍白在合作的先天上的缺點，但是我真心感謝民進黨的大罷免，所有的行為都是這樣子，我們在心理學裡頭其實有一個認知協調，我做了某一個行為，我會改變我的認知，當民眾黨的支持者去支持了國民黨的立法委員，他心裡頭對於國民黨的認知就不再是過去的那種瞧不起或者是仇恨了，同樣的，當國民黨的支持者看到民眾黨的支持者這樣子的挺自己的時候，其實支持者的內心都已經出現了改變，所以那一個期待合而不是分的態度，其實在國民黨內、民眾黨內都是主流，沒有人敢違逆。」

陳鳳馨分析：「那緊接著關鍵點就在於說會不會為了有搶地盤然後就因此要廝殺？在少數縣市裡頭，我覺得他的談判稍微困難一點，我覺得現在宜蘭我看到了困難，但你說在新北市有沒有看到困難？我跟你講一點困難都沒有，確實民眾黨主席已經跳出來說要參與選新北市，而且他不會等國民黨，可是國民黨的李四川呢？現在看起來都已經是躍於紙上了嘛吼，只差就是他把輝達的合約簽完，我認為他就會請辭，然後就去備戰了…所以民眾黨先拋了聯合政府，那意思很簡單啊，就是如果我們政策談好，我有特別想要去做事的一個方向，那你這個局處是不是就由民眾黨來派任？請注意哦，事情談在前面，人是在後面的，不是先談人再談事，因為那樣變成人的分配，不，我們有一些我們特別重視的事情，你讓我們去拚，然後讓我們的支持者知道說，你看我們支持的這一個首長願意讓我們有發展的機會，所以聯合政府它可以解決掉那個所謂的權位之爭。」

延伸閱讀

蘇巧慧：李四川「當然強」 2026新北市長選舉以一對一備戰

1.7萬人震撼表態！看好2026選戰「藍白合」？網路投票出爐

影/游盈隆：沈伯洋選台北市長下場很難看 要贏就提名蔡英文