影/2026高雄柯志恩怎麼選？黃揚明獻策「打出品牌」：有加分效果

2026年高雄市長選戰備受矚目，目前綠營內部競爭激烈，藍營方面則是由立委柯志恩再戰。媒體人黃揚明認為，柯志恩現在的重點是打出品牌效應，透過市政議題，把自己塑造成負責解決問題的人，會有加分的效果。

柯志恩。（圖／中天新聞）

黃揚明今天（2日）在中天節目《大新聞大爆卦》表示，綠委邱議瑩和賴瑞隆出線的機率還是相對高，接下來就看誰犯的錯比較少。關於柯志恩的情況，他則以台南市長選戰比喻，「陳亭妃選了8年，謝龍介選了4年，林俊憲選了2年」，這是他們投入市長選舉的時間，因為謝龍介上次有參選，陳亭妃在2018年時曾參與黨內初選，林俊憲是2024年才開始經營、布局，這都會反映在民調上；而在高雄，柯志恩布局的時間，比林岱樺以外的民進黨立委都久，林岱樺2018年時曾參加過黨內初選，但現在碰到官司，原本領先，但後來就掉下來。

廣告 廣告

黃揚明。（圖／中天新聞）

黃揚明指出，柯志恩在4年前選過一次高雄市長，高雄市民對她並不陌生，已經有基本的知名度，她現在要在乎的，就是要比較出她的品牌和民進黨長年執政之間的差異性，「這一段時間柯志恩要打的就是她的品牌效應。」

柯志恩。（圖／中天新聞）

對於綠營宣傳「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，黃揚明則說，高雄人對鄭麗文相對陌生，鄭麗文曾在高雄參選，已經是很久以前的事情，而鄭麗文這個品牌當然會對民進黨凝聚支持者會有一定的效應。不過，當初韓國瑜參選高雄市長時，主打的「高雄又老又窮」是否還是重大議題？柯志恩都可以不斷的透過打出這些市政議題的，然後說她要來負責解決問題，「我想這對柯志恩會有比較強的加分的效果。」

延伸閱讀

蘇貞昌喊高雄若輸「民進黨包起來」 陳菁徽：派西瓜市民就得吞？

如何搶年輕選票？ 沈政男：柯志恩可找泰勒絲開唱

高雄市長選舉藍營落後？ 名醫曝柯志恩勝選絕招是年輕人