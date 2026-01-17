影／2026鹿港花遊記浪漫登場 南勢社區花田拍美照打卡趣

▲鹿港鎮公所於二期稻作結束後，在南勢社區「許木農村文物館」附近休耕農田，種植混色波斯菊、黃波斯菊、向日葵，精心打造約7公頃的花海，目前正陸續盛開中，預計花期將持續至年假期間。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提供民眾春遊賞花的好去處，鹿港鎮公所於二期稻作結束後，在南勢社區「許木農村文物館」附近休耕農田，種植混色波斯菊、黃波斯菊、向日葵，精心打造約7公頃的花海，目前正陸續盛開中，預計花期將持續至年假期間。今（17）日於許木農村文物館舉辦的「2026鹿港花遊記」活動，吸引許多民眾前往參加，共同沐浴在繽紛的花海中，享受溫馨浪漫的氛圍。

鹿港鎮長許志宏表示，每年農曆年前，公所舉辦的花海節活動，都會吸引無數遊客前來欣賞拍照、打卡留念。「2026鹿港花遊記」活動現場除了繽紛花海，也規劃一系列打卡景點，有「追風小徑」、「花遊任意門」、三公尺高的充氣「鹿寶」，讓大家可以恣意放鬆，徜徉在花朵的懷抱中，盡情地拍下美美的照片，為家人朋友留下幸福美好的瞬間。

▲鹿港鎮公所今日於許木農村文物館舉辦的「2026鹿港花遊記」活動，吸引許多民眾前往參加，共同沐浴在繽紛的花海中，享受溫馨浪漫的氛圍。（圖／記者林明佑攝）

許志宏進一步指出，今年的年假有九天，而鹿港的年節氣氛熱鬧非凡，誠摯邀請全國的鄉親們前來逛老街、嚐小吃、攬名勝、賞百花，相信一定可以讓大家不虛此行、滿載而歸！

▲「2026鹿港花遊記」活動現場除了繽紛花海，也規劃一系列打卡景點，讓大家可以恣意放鬆，徜徉在花朵的懷抱中，盡情地拍下美美的照片，為家人朋友留下幸福美好的瞬間。（圖／記者林明佑攝）