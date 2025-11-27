影/2026「藍營危機」出現了？蔡正元斷言：3縣市困難重重

2026年的地方選舉，文化大學廣告系教授鈕則勳認為立法院長韓國瑜是藍營的「最強母雞」。對此，前立委蔡正元認為，立委選舉，立法院長當然是母雞。但在地方選舉中，縣市首長的角色更為重要，特別是宜蘭縣、新竹縣及嘉義市將是國民黨在選舉中困難重重的地方。

蔡正元認為，這次地方選舉，國民黨在宜蘭縣、新竹縣及嘉義市困難重重。（圖/資料照）

蔡正元26日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，目前國內政治人物口才最好的，當然是韓國瑜，其幽默感、引用的成語、創造的金句，各方面很容易攻佔媒體的主要標題，所以韓國瑜在這方面是高手中的高手，在造勢活動上當然有其天然的魅力，但地方選舉的複雜性在於每個縣市的情況各異，必須因地制宜。

廣告 廣告

前立委蔡正元。（圖/中天新聞）

蔡正元接著點出，立委選舉，立法院長當然是母雞。但地方選舉有一個很討厭的現象，就是縣市首長才是母雞，議員各有各的地盤，最麻煩的是每個縣市的狀況不一樣，幾乎找不到可以適用所有地區的，比如韓國瑜的幽默，在台北普受歡迎，可能換到別的縣市就會被吐槽。就是有這一種特性，但至少口才好總比口才不好來得好。

2026年的地方選舉，鈕則勳認為韓國瑜是藍營的「最強母雞」。（圖/資料照）

他進一步指出，國民黨不應該認為某些縣市的勝利是理所當然的，例如宜蘭縣、新竹縣、嘉義市等縣市都是困難重重，所以國民黨中央應該為候選人提供支持和資源，確保他們能夠有效應對選舉挑戰。他警告，如果2026年選舉不順利，將對2028年的選舉造成影響，這是國民黨必須重視的現實。民進黨如果地方選舉輸了，不表示中央會輸；但是國民黨只要地方選舉輸了，中央一定輸，這一點特性，大家可能要注意。

延伸閱讀

謝長廷自曝報案！嚴正譴責造謠 否認珠寶賄賂高市早苗

國泰綜合證券向國泰人壽租用辦公室！合約2年96萬元

卓榮泰喊：2026年「人均GDP 4萬美元」可望提早達成！