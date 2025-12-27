影/22公里！全球最長高速公路隧道通車 20分鐘穿越新疆天山

大陸新疆南北交通迎來歷史性突破。12月26日，全長22.13公里、世界最長高速公路隧道—天山勝利隧道，及其所在的G0711烏魯木齊至尉犁高速公路（簡稱烏尉高速）全線正式通車。這條耗時5年建設的雲端「大動脈」，穿越天山中部直連新疆南北，將原來數小時的盤山路程縮短至約20分鐘，實現了「北疆城市帶」與「南疆城市群」的快速對接。

新疆天山勝利隧道。（圖／新華社）

綜合大陸媒體報導，烏尉高速全長324.7公里，總投資高達467億元人民幣（約2100億元新台幣）。該路線不僅是貫通南北疆的最快通道，更串聯了京新、連霍等多條國家級高速公路，將大陸東部經濟圈與亞歐國家緊密連通。

巴音郭楞蒙古自治州交通部門指出，該通道的通車將有效提升能源資源與農產品供應鏈的韌性和安全水平。隨著烏魯木齊至庫爾勒的車程從7小時減半至3.5小時，南北疆「一日生活圈」已正式成型。

天山勝利隧道的建設過程被稱為「築路天山，處處是極限挑戰」。隧道最大埋深超過 1112米，穿越多達16個地質斷裂帶。施工團隊面臨高地應力、高地震烈度、高環保要求及高寒、高海拔的「五重考驗」。為此，大陸創新採用「三洞+四豎井」及「主洞+中導洞」的施工與開挖方案。

新疆天山勝利隧道。（圖／新華社）

透過自主研製的全球首創新型壓注式硬岩掘進機擔任先鋒，實施「長隧短打」策略，將原本預計72個月的工期縮短至52個月。在僅11公里的高難度路段中，甚至密集架設了14座橋樑與5座隧道，橋隧比超過90%，展現了極高的工程技術水平。

烏尉高速的通車直接帶動了沿線產業的降本增效。尉犁縣的紡織企業與和靜縣的畜牧業者表示，運輸時間的縮短讓南疆的優質羊肉、冷水魚與農產品能以更低的損耗與運費進入烏魯木齊市場，甚至實現當天送達的外銷模式。快遞物流行業也有望構建起「夕發朝至」的疆內次晨達網路，為南疆電商發展注入強勁動力。

同時，這條公路也成為新疆最美的景觀大道之一，串聯起天山冰川、草原牧場、森林峽谷與戈壁濕地。隨著博斯騰湖冬捕活動的展開，旅遊部門預計將迎來前所未有的客流高峰。新疆維吾爾自治區交通運輸廳表示，這條大動脈將加快南北疆物資與文化資源的雙向流動，為「絲綢之路經濟帶核心區」建設提供堅實保障。

