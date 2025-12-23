(影) 24俄裝甲車一百分鐘內化灰燼! 俄兵坐在戰友屍堆前絕望盯著無人機

[Newtalk新聞] 烏克蘭軍方近日在東部戰線再次取得防禦性勝利。多布羅皮利亞軸線上，烏克蘭第一亞速軍在其他部隊的支援下，有效抵禦了俄軍機械化和輕型車輛的進攻。匈牙利媒體 22 日報導，戰鬥持續約 100 分鐘，烏方摧毀 24 輛俄軍裝甲車及數十輛摩托車和四輪摩托車，甚至包括部分衝擊烏方陣地的馬匹。





同日，俄軍出動 4 輛坦克、12 輛步兵戰車及 5 輛全地形車，向紅軍城附近、拉津方向的無人機陣地推進。俄軍海軍陸戰隊嘗試突破烏克蘭防線，但在砲火及無人機佈設的地雷支援下未能成功，攻勢最終被徹底阻止。

俄軍海軍陸戰隊嘗試突破烏克蘭防線，但在砲火及無人機佈設的地雷支援下未能成功，攻勢最終被徹底阻止。 圖:翻攝自X帳號@OSINTua





在科斯蒂安蒂尼夫卡軸線上，烏克蘭第 93 機械化旅與鳳凰邊防部隊同樣使用 FPV 無人機阻止俄羅斯機械化部隊的進攻，摧毀包括 BTR 裝甲運兵車在內的 3 輛俄軍裝甲車。





此次防禦行動的影像也於 22 日曝光，一名俄羅斯士兵在戰場上坐在倒下的戰友旁，絕望地望向駛近的第一人稱視角無人機。

