影/24歲男偶像靈超暴走毆打跟拍女粉 被打私生飯竟嗨喊：香香的

中國大陸24歲男星靈超因選秀節目《偶像練習生》走紅，在2018年以男團ONER出道。未料，近日網路上流傳一段，他因不滿遭到私生飯跟拍，直接在高鐵站毆打粉絲，雙方爆發肢體衝突，引發熱議。對此，靈超經紀公司也發聲回應。

中國大陸24歲男星靈超因選秀節目《偶像練習生》走紅。（圖／翻攝微博 靈超DIDI）

從流出的影片中可以看到，靈超戴著全黑口罩、漁夫帽現身高鐵站，身邊被多名女粉絲包圍，一名站在他左方的女生持手機近距離狂拍，靈超先是大力揮開對方手機，未料對方仍持續拍攝，下秒，靈超直接抓住女粉絲的衣服和帽子，對方則因重心不穩整個人跌坐在地，工作人員見狀後趕緊上前將靈超拉開。

靈超在機場毆打跟拍女粉絲。（圖／翻攝微博 戲綜班主任）

靈超暴走的行為不只這樣，從另外一段影片中可以看到，靈超的座車停在地下停車場時，有名身穿白色長版羽絨外套的女生，直接站在車門口對著車內拍攝，靈超突然打開車門下車，情緒失控的抓住對方並搶走手機，還將手機怒摔在地，隨後回到車上。

靈超情緒失控的抓住女粉絲並搶走手機，還將手機怒摔在地。（圖／翻攝微博 戲綜班主任）

對此，靈超所屬經紀公司出面回應，表示該女子為長期跟蹤騷擾的「私生飯」，「靈超僅存在搶奪對方手機並摔壞螢幕的行為，未發生任何肢體暴力，且無警方通報或完整監控證實肢體衝突。」公司強調，雙方已就手機損壞協商賠償。

靈超所屬經紀公司出面回應，表示未發生任何肢體暴力。（圖／翻攝微博 靈超DIDI）

誇張的是，事發後，該名當事女粉絲竟在朋友圈稱「本人在和靈超自由搏擊」，有人關心她被打後的狀況，她還回應：「香暈了」、「香香的」。此番言論也讓不少網友直呼：「粉絲腦回路真是驚奇！」

遭靈超奪走手機的女粉絲竟喊「香香的」。（圖／翻攝 微博）

