影/26年花2200萬租下兇案公寓 日男揪殺妻兇「高中女同學」
記者高珞曦／綜合報導
日本名古屋市警方最近宣布，1樁26年前的懸案已逮捕69歲女嫌疑人安福久美子，死者丈夫高羽悟甚至不惜支付20多年房租共逾2200萬日圓（約440萬元新台幣），就為了保存現場證據，但對昔日同窗殺害自己妻子的真相，仍感到意外。
綜合日媒報導， 1999年11月13日上午，愛知縣名古屋市西區1位家庭主婦高羽奈美子（時年32歲）送丈夫高羽悟出門上班，接著和當時僅2歲的兒子高羽航平待在家裡，但當天下午2時30分許，鄰居竟發現倒臥家中的奈美子頸部流出大量血液，已經斷氣，年幼的航平則在一旁，所幸沒有受傷。
據愛知縣警方調查，奈美子應是死於利器刺頸，雖然玄關留有血痕，命案現場還有許多其他血跡、鞋印和毛髮，可受限於當時科技手段，警方未能依靠現有的極少證據深入調查，26年來共動員約10萬1000名調查人力，尋訪超過5000人，可惜都未能取得關鍵進展。
高羽1家父子遭逢巨變，而當時2歲的航平已然長成28歲的成年人，他在亡母第27年死忌的誦經儀式上透露，案發1年後的2000年，3歲的他曾說「為什麼媽媽（奈美子）死掉了？媽媽和不認識的阿姨吵架就死了」這樣的話。26年來，他十分關注真兇是否落網消息，又或是某個人是否就是真兇，但無論真相如何，時間都回不到1998年拍攝的錄影帶中，那段平常卻又溫馨的親子時光。
死者丈夫高羽悟哀痛逾甚，但他相信，兇手總有一天會繩之以法，為此，高羽悟持續支付這處早已無人居住的公寓房租達20多年，費用超過2200萬日圓（約440萬元新台幣），只為替亡妻保存最後證據，就連玄關的血痕都還是原樣。同時高羽悟透過接受媒體採訪、上街頭派發傳單等方式，讓這起懸案保持在大眾視野，希望能有人提供更多線索。
這件冷案一查就是26年，警方2025年找上69歲的安福久美子，但久美子多次拒絕問話，也不提供DNA樣本。也是在這年10月30日，久美子的態度竟180度大轉變，不但配合採樣，甚至主動自首投案，隔天現場DNA鑑定結果顯示與久美子相符，案件迎來曙光，久美子也表示「很對不起她（死者奈美子）」。
然而這進展讓死者丈夫高羽悟倍覺困惑，因為亡妻奈美子根本不認識久美子，實際上久美子還是高羽悟的高中同校同學，2人在網球社團上認識，後來久美子在情人節向高羽悟告白、送巧克力，但高羽悟並未接受。
據安福久美子的其他同學表示，他們和高羽悟一樣，對久美子的印象就只有「高冷、安靜」。高羽悟說，命案發生前5個月，他在社團校友會見到安福久美子，對方還說自己已經結婚了、現在正打拚事業，而這也是他與久美子最後1次見面。高羽悟怎麼都想不通，那位「安靜的女同學」竟是殺死他妻子的兇手。
事件至此，警方表示，安福久美子說自己26年來每天都很不安，既不敢在報紙看該命案相關報導，每年鄰近案發的日期，她還會感到焦躁不安、心情低落，卻也不想為家人和親戚製造麻煩。她還向警方透露，其實她在2025年8月看到警察上門時，就做好了被逮捕的心理準備，她向死者表達歉意，目前警方仍在調查安福久美子的真正殺人動機。
