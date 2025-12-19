影／27歲男北車中山連續攻擊 直擊「超清晰正面 」

網友拍下嫌犯正面清晰畫面。（圖／threads網友@asd891031授權提供）





今（19）日傍晚台北捷運m7、m8出口有人丟擲煙霧彈，導致一人命危，凶嫌逃逸後轉往中山站，同樣在路上丟擲煙霧彈，還砍傷民眾，有民眾在北車星巴克拍下凶嫌的正面清晰照。

凶嫌在台北車站犯案後移動至中山站，路上丟擲煙霧彈，又隨機砍傷路人，兩起接連事件一共9人受傷，其中4人命危。而凶嫌在北車投擲煙霧彈時，有民眾在社群平台發文直呼，「剛好家人在星巴克拍到，就突然大濃煙了」，只見他戴著防毒面具和黑色棒球帽，身穿黑色短袖及短褲，神情相當自在。

如今凶嫌男子身分也曝光，今年27歲的張文是本國籍人，因妨害兵役遭桃園地檢署發布的通緝。至於詳細犯案動機還有待進一步釐清。

