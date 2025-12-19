影/27歲男持刀殺進百貨公司！學生聚餐一半荷槍警急撤民眾

記者高珞曦／綜合報導

19日晚間，1名27歲通緝男犯張文持刀在捷運中山站商圈隨機砍人，附近不少目擊者紀錄張文犯案當時畫面，有民眾驚恐回憶，他們導生聚餐吃到一半被荷槍員警要求緊急撤離，那時張文持刀殺進百貨公司，畫面像極了恐怖攻擊。

1名27歲男子19日傍晚在台北車站無差別攻擊，接著當晚又到捷運中山站商圈隨機砍人，警方趕抵現場。（圖／Threads@vincent_jelly_66666授權提供）

據了解，桃園檢方19日晚間表示，「被告因遷移戶籍未申報而致應於113年11月25日報到之教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於114年7月11日經本署發布通緝」。儘管目前歹徒張文犯案動機未明，但他在中山站誠品南西店被警方包圍，隨後墜落，已在當晚7時42分送醫不治。稍晚，在張文於台北車站發動隨機攻擊時，挺身而出的1位57歲男子也傷重不治。交通部已下令全台大眾運輸高度警戒。

當時在百貨公司聚餐的民眾被荷槍警員緊急要求撤離。（圖／Threads@vincent_jelly_66666授權提供）

有民眾在Threads發文，他驚恐描述自己在中山商圈遭遇的狀況，「中山站疑似恐怖攻擊，導生聚吃到一半被緊急撤離，那男的持刀殺進來，我還以為96分鐘要來了」！

當時救護車、消防車和警車疾馳到案發地戒備。（圖／Threads@vincent_jelly_66666授權提供）

根據該民眾拍攝畫面，荷槍警員直接進駐百貨賣場內部，許多正在逛街的民眾被緊急撤離，大量路人待在商圈十字路口，救護車、消防車和警車趕抵現場警戒，不難想像當時的緊張程度。

