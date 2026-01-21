影/3人狂偷台電、台鐵電纜484.7公斤！檢警聯手瓦解竊盜集團

鐵路警察局台中分局破獲一起重大電纜及銅管竊盜集團案。日前順利將2名蔡姓及1名林姓嫌犯查緝到案，一舉瓦解該竊盜集團，起獲高達484.7公斤之贓物及犯罪工具1批。全案警詢後，依竊盜等罪嫌將蔡男等3人移送台中地檢署偵辦，案經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

日前順利將2名蔡姓及1名林姓嫌犯查緝到案，一舉瓦解該竊盜集團。（圖／鐵路警察局台中分局提供）

經查台中市龍井區台鐵龍井煤炭廠及廢棄車輛暫存區，近期遭潛入行竊廢棄列車電纜線及銅管，鐵路警察局台中分局立即成立專案小組並報請台灣台中地方檢察署寒股檢察官徐慶衡指揮偵辦。經調查，蔡姓犯嫌等3人組成的竊盜集團，為規避警方追緝，犯案時頻繁使用汽車、機車交替接應共犯及載運贓物，企圖混淆偵查方向。

總計銅質贓物重量高達484.7公斤。（圖／鐵路警察局台中分局提供）

此外，竊盜集團更預先規劃路線，利用深夜閃避監視錄影系統，刻意挑選偏僻處所侵入行竊。鐵路警察局台中分局專案小組連日追查，逐一過濾周邊上百支監視器，在長期布線、蒐證下，成功鎖定嫌疑人身分及動向。於1月6日發動拘、搜行動，除將蔡姓等3名嫌疑人查緝到案，並搜索查扣犯罪工具1批、台灣電力股份公司遭竊剪之裸銅電線153.5公斤，以及台鐵列車銅質氣閥韌管331.2公斤，總計銅質贓物重量高達484.7公斤，全案移送台灣台中地方檢察署，經檢察官聲請蔡嫌等3名羈押禁見獲准。

查扣犯罪工具1批。（圖／鐵路警察局台中分局提供）

鐵路警察局台中分局呼籲，針對竊盜犯罪份子，警方堅決打擊並嚴查嚴辦，另資源回收業者應落實收購登記，切勿收受來路不明的金屬廢料。警方將持續強化鐵道沿線巡邏，以確保鐵路設施與大眾運輸安全。

