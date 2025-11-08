影/3千頭豬葬火海！鳥取養豬場大火2失蹤 消防灌救15小時
日本鳥取縣昨（7）日一處養豬場發生嚴重大火，現場還伴隨爆炸並冒出滾滾濃煙，2名員工仍下落不明。消防出動14輛消防車前往灌救，歷經15多小時才完全撲滅火勢，並在燒毀的廢墟中發現1具年齢與性別不明的遺體，警方正在進行身份確認作業。
根據《日本電視台》、《山陰中央電視台》等日媒，事發地點位於鳥取縣南部町的Pharos Farm西伯農場。養豬場管理員及當地居民在昨日下午5時半許報案稱，「豬舍正在燃燒，現場也發生爆炸並冒出黑煙」，形成一片火海。
消防當局立即派遣消防車前往現場，由於火勢猛烈導致滅火工作困難，晚間9時許火勢得到控制，直至今日上午9時許才完全撲滅。
根據警方與消防通報，當時養豬場內共有11名員工。2名50多歲的男員工自火災發生後便無法取得聯繫，目前正在確認遺體的身份。其餘9人確認平安，其中一名32歲女員工，因吸入濃煙而被送醫治療。
這場火災導致養豬場內的豬舍等6棟建築物全部燒毀，焚燒面積估計達約10500平方公尺。Pharos Farm官網顯示，西伯農場主要進行豬隻繁殖，至少飼養約3000頭母豬。
