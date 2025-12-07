影/3年了！高雄鳥松管線破冒湧泉害滑倒 民怨：打1999沒用

高雄鳥松區有居民爆料，中正路下方有一條自來水管嚴重破損，導致水像湧泉般噴上路面，這情況竟然已經持續三年！更誇張的是，因路面長期濕滑，已有多位上班族經過時不慎滑倒受傷。

高雄鳥松區有居民爆料，中正路下方有一條自來水管嚴重破損，導致水像湧泉般噴上路面，這情況竟然已經持續三年！（圖／翻攝畫面）

透過畫面可以看到，高雄鳥松區中正路的人行道上，竟然冒出一座「天然噴泉」！大量的水持續地從地面上冒出，當地居民無奈透露，這個地下自來水管已經破了至少3年，反映相關單位很多次，來都只是表面排除重鋪柏油，過一段時間又會在有同樣情形發生，不但造成水資源大量浪費，更因為積水導致地面濕滑，讓路過民眾因此滑倒導致腳扭傷。

居民無奈表示，這個漏水問題拖了這麼久，還是沒人能徹底解決，真的讓人失望！政府設立的1999專線到底有什麼用？打了電話卻被推給自來水公司，結果問題還是懸而未決，讓居民完全不知道該怎麼辦。更讓人擔心的是，用路人的安全問題，居民只能在噴泉處放上兩個交通錐提醒大家注意，但這不是長久之計，希望相關單位能夠盡快到場協助，釐清責任歸屬，儘速修復漏水問題，別再浪費寶貴的水資源了。

