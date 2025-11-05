影／3縣市長綠營初選開跑 賴清德下達3點要求

發言人吳崢轉述，主席賴清德提醒：初選競爭過程中，國人會以用最嚴格的標準、放大檢視參選人及團隊的言行，是否符合民主法治精神以及未來身為地方首長該有的表現。（圖：民進黨Youtube頻道）

民進黨針對2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長選舉，都將在11月11到14號舉行初選登記，黨主席賴清德今天（5日）在中常會上提醒有意參選者：不得作出有損政黨形象與人民期待的行為；不得以任何手段影響公平競爭；參選者也不得相互攻擊。

根據發言人吳崢會後轉述，目前有意參與初選的黨內同志都已經展開相關活動，提醒大家：在初選競爭過程中，國人會以用最嚴格的標準、放大檢視參選人及團隊的言行，是否符合民主法治精神以及未來身為地方首長該有的表現。因此賴主席特別下達三點提醒：

第一、要扛起民進黨的招牌：必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害民進黨形象、違背人民期待的行為。

第二、台灣當前的民主選舉，是許多先進前輩不畏犧牲爭取而來，競逐提名者應該遵守民主法治規範，所有「擬參選人」都不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。

第三、提名競爭必須是正向而且良性，嚴禁參選人相互攻擊，必須以提出對地方建設、人民福祉有利的政策來獲得支持。

此外，其他非初選縣市，「選對會」也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名徵詢。賴清德再次強調：一切政治治理都是從地方開始，有好的地方治理，才會有好的國家治理。只要地方政治能踏出正確的一小步，國家發展就能持續大步向前。

對於明年的地方大選，賴清德強調，民進黨只有一個目標就是全黨團結，舉薦卓越優質的縣市長人選，來為地方建設、來為人民服務，共同為臺灣未來打拚。（張柏仲報導）