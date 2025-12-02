影/33元電鍋贈婦丟差！清潔隊員判3個月 笑稱：會繼續幫人

台北市環保局一位黃姓清潔隊員，日前將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，涉犯《貪污治罪條例》遭起訴，士林地院今（2日）宣判，判處黃姓隊員3個月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，他今天受訪時笑稱「會繼續幫助人」，表示可能就直接退休了。

黃姓清潔隊員受訪。 （圖／中天新聞）

受訪時被詢及今天宣判遭褫奪公權，未來有何工作規劃？身為家中獨子，之前跟母親相依為命，但母親過世後就將工作視為生活全部重心，日夜輪班不喊苦的黃員沉默半晌，細聲回答：「就....退休了」，不過，語氣中沒有任何抱怨，反倒像是「鬆了口氣」，他也笑稱，「未來還是會繼續幫助那些需要幫助的人」，自己的行為雖引發爭議，看來並無影響到他行善的心。

士林地院法官也藉由判決書，認定黃員並非惡性重大，法官指出，雖然黃員作為地方自治機關的清潔隊員，依法令具有職務權限，隨車收運的回收物品屬於「職務上持有」範疇。根據台北市環保局《環境清潔勤務須知》明文規定，資源回收人員不得私自占有或處分回收物資，「被告將電鍋帶回家後贈與他人，已構成意圖為自己不法所有」，確定涉犯《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」，刑度本來是5年起跳，但最終量刑考量到他符合多項減刑條件。

黃姓清潔隊員受訪。 （圖／中天新聞）

法官表示，被告「在政風單位尚未完全掌握案情前，便主動前往廉政署說明並繳回所得，符合相關法令第8條第1項中的自首要件」、「在偵查階段即坦白承認並主動繳回電鍋，符合相關法令中第8條第2項的自白減刑規定」、「該電鍋殘值僅32.56元，對公庫損害極其輕微，屬小額貪污案件，可依相關法令的第12條再減刑」，綜合以上3大項，因此僅判他3個月徒刑，還可緩刑2年，這也讓黃員得知判決有了大轉折後，愣了一下接著露出靦腆微笑，看來是如釋重負。

