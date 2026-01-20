影/37刀弒親蘆洲逆子「血染客廳」！高大成對2跡象感意外

新北蘆洲發生男子廖聰賢37刀活活砍死父母的駭人兇殺案，兩老全身刀傷都是要害，刀刀見骨，鮮血快把客廳地板流滿，法醫高大成分析全案細節，對兇手殺紅眼到忘記自己先殺爸爸或是媽媽，跟兇手竟能如此冷血砍死爸媽感到相當意外。

高大成受訪談蘆洲逆子弒親案。 （圖／中天新聞）

高大成講述自己的看法，分析廖聰賢殺父母的動機，他表示父母不給他錢可能是因為兒子有吸毒的過往，「怕他拿去買毒…他覺得爸媽蔥油餅生意好，為何給這麼少錢」，而會狠下心殺至親，「一般都是有吸毒的…或是賭博輸錢很多」。

廖聰賢逃亡時的身影。 （圖／翻攝畫面）

而廖聰賢在被偵訊時，供稱是先殺爸爸，和警方鑑識出媽媽先被殺的跡證不同，高大成感嘆地說廖聰賢根本殺人殺昏了頭，連先殺爸爸還是媽媽都講不清，「但也有可能是要逃避刑責」，高大成分析血跡乾掉的時間點也跟警方鑑識出的相同，他表示爸爸跟媽媽留在現場的血跡，相差約有15至30分鐘，應該是「先殺媽媽，然後等爸爸回來再殺」。

高大成受訪談蘆洲逆子弒親案。 （圖／中天新聞）

高大成表示，從死者身上的傷勢位置研判，「媽媽都是右手被砍殺，所以是沒法反抗，而爸爸是左手被砍殺，應該是有反抗」至於血跡為何多，「表示被砍的人一直有反抗，血就一直噴…血跡斑斑就表示有反抗」。

廖聰賢逃了45小時以後落網。 （圖／警方提供）

高大成強調，要從出血部位來研判兩老遭攻擊的順序，如果頭部遭重擊處大量出血如瘀青等，代表是先被重擊後才被刀砍，如果是先被砍後再遭重擊致死，頭部的傷口血量則不會有那麼多，而兩老的雙手布滿防禦性刀傷，高大成表示應該是覺得兒子不會真的對自己動手，「親人才有能想阻止，就是賭凶手不敢動手」，但實際上廖聰賢根本沒有手軟，把父母幾乎砍爛，泯滅人性的程度讓高大成也感到相當意外。

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網。 （圖／警方提供）

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網，旋即被帶回蘆洲分局偵訊。 （圖／翻攝畫面）

廖聰賢曾在父親當乩身的宮廟幫忙。 （圖／翻攝該宮廟粉專）

2夫妻生前認真打拼的模樣。 （圖／「翁翁美食空間」粉專授權使用）

廖姓嫌犯行兇後離開家。（圖／警方提供）

廖姓老翁死前返家的最後身影。（圖／警方提供）

廖聰賢殺害雙親後騎車逃逸。（圖／警方提供）

廖聰嫌棄車逃亡。（圖／警方提供）

警方在棄車現場採證。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

廖聰賢的車內被找出開山刀。（圖／警方提供）

