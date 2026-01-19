影/「37刀弒親」滅門慘案！蘆洲逆子新莊巷弄內落網

新北市蘆洲區於17日晚間發生一起逆倫慘案！36歲的廖姓男子因與父母發生爭執，竟然用刀刺殺父母37刀，造成兩人慘死。警方在案發現場發現的血泊範圍之廣，讓人不寒而慄，死者分別是67歲的廖姓老翁及75歲的許姓妻子，該名逆子隨後便在新北市，徒步逃逸，稍早蘆洲分局證實該名廖姓嫌犯，已經在新莊巷弄內落網，犯嫌正帶回分局釐清中。

36歲的廖姓男子因與父母發生爭執，竟然用刀刺殺父母37刀，造成兩人慘死。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者為67歲的廖姓老翁及75歲的許姓妻子，兩人平日經營蔥油餅攤，並在當地宮廟擔任乩身，信仰虔誠。廖男在父親經營的宮廟幫忙，案發當晚剛剛完成任務回家，卻與母親爆發激烈衝突，廖男父親在宮廟替信徒辦事後回家，卻遭到逆子襲擊。事後，廖男逃離現場並搭乘計程車前往南部，警方目前全力追捕其下落。

廖男於19日晚間18時16分在新莊某巷弄內落網。（圖／翻攝畫面）

根據鄰居的描述，案發當晚曾聽見激烈的吵鬧聲，鄰居聽到吵鬧聲後不久便見到廖男騎車離開，隨後便是父母的慘死消息。然而，廖男於19日晚間18時16分在新莊某巷弄內落網，目前正帶回分局釐清中，預計晚間7時移送地檢署。

