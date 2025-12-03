(影) 38軍不能向學生與市民開槍! 「抗命將軍」受審影片瘋傳 中南海緊急改軍規

[Newtalk新聞] 近期一段與六四「抗命將軍」徐勤先有關的法庭審理影片在中國網路上瘋狂流傳，北京當局也立即發動言論管制，相關事件引發大量中國網友關注。隨後，共產黨中央立即修改軍規，大幅加重軍人抗命的懲罰力度，並透過官媒進行輿論宣傳。有網友分析認為，中南海希望透過一連串的打擊行動，遏止軍方產生模仿徐勤先的風氣，並進一步鞏固解放軍對黨的「忠誠」。





推主「新高地」透過 X 發布推文指出， 2025 年 11 月下旬，一段與前中國第 38 集團軍軍長、「抗命將軍」徐勤先接受軍事法庭審判有關的影片開始在中國網路上流傳。影片中，身穿軍裝的徐勤先神情平靜，並以鏗鏘有力的聲音說出「我可以丟烏紗帽，可以坐牢，可以殺頭，但 38 軍不能向手無寸鐵的學生與市民開槍」，堅定的表現其拒絕配合黨中央鎮壓學生命令的立場。

隨後，北京當局立即針對這段與徐勤先相關的影片展開大規模清洗，並同時將「徐勤先」、「 38 軍」、「抗命將軍」等詞列入關鍵字黑名單。「新高地」表示，有海外人士公布監測結果稱，光是 11 月 25 至 30 日這幾天，在中國國內遭到刪除的相關貼文就超過 10 萬條，至少 5,000 支帳號遭到封禁。





與此同時，中國國家保密局局長李兆宗與副局長史英立也於當地時間 26 日遭到解職，官方宣布由北京大學法學博士宋功德接任局長職務。「新高地」稱，雖然中南海並未公布保密局高層官員被解職的原因，但外界普遍認為與當時開始流傳的徐勤先受審影片有關。「新高地」強調，與徐勤先相關的影片來源不明，但卻清楚記錄下了法庭審判的全過程，推測該部影片可能來自保密局人士的洩密或軍方內部檔案。





另一方面，中國中央軍委也於當地時間 28 日，公布新修訂的《中國人民解放軍紀律條令(試行)》，宣布將自 2026 年 1 月 1 日起施行新規，嚴格禁止軍人拒絕執行上級命令，或以任何理由拖延、變通執行的行為，強調一旦發生相關情形將立即開除軍及，並移交軍事檢察機關追究刑事責任，最重可被判處無期徒刑，同時斷絕其直系親屬報考軍校、進入軍隊文職的可能性。





該條例也特別點名兩種情境，分別是「在執行『平息暴亂』或『嚴重政治事件』時，以『人道』、『良心』為由，拒絕進行上級的開搶指令或清場任務」以及「執行重大任務期間，擅自發表可能動搖軍心的言論，或是對外洩露命令內容」。「新高地」認為，上述兩種情境就是將徐勤先當年的「抗命行為」定為反面教材，推測中南海希望透過法律途徑，完全斷絕「抗命事件」再次發生的可能性。





「新高地」稱，除了發動網路清洗、整肅保密局相關人士以及立法禁止「抗命行為」外，中共黨刊《求是》雜誌也於 12 月 1 日發表中共中央總書記習近平的親筆文章，以《推進黨的自我革命要做到「五個一步到位」》為題，要求共產黨員應「堅定理想信念」、「鑄牢對黨忠誠」、「厚植為民情懷」、「純正道德品質」並「保持清正廉潔」，同時「堅決清除一切損害黨的先進性與純潔性的因素」。





「新高地」分析認為，該篇文章是以「自我革命」做為大旗，變相向共產黨員與解放軍士兵提出警告，試圖營造「徐勤先式的良心」不能成為英雄，反而是「損害共產黨純潔性的毒瘤」。推測中南海當局試圖透過一系列手段，盡早對可能產生動搖的人士戴上「思想的緊箍咒」。





「新高地」總結稱，中共當局之所以發起大規模清網行動，並透過各種手段鞏固解放軍官兵思想，就是害怕徐勤先成為解放軍年輕軍官、士兵心中的一個符號，並破壞共產黨「槍桿子永遠聽黨指揮」的原則。「這一系列動作，就像一張張精密的蜘蛛網，層層疊加，目的就是把『徐勤先效應』直接扼殺在搖籃裡，並確保『忠誠』二字絕不動搖」。

